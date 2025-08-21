Європейські лідери обговорювали із Зеленським і Трампом вступ України в ЄС, - речниця Єврокомісії

Європейські лідери під час переговорів у Вашингтоні обговорили з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом важливість вступу України до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

"Справді, європейські лідери обговорили можливості розширення (ЄС. - Ред.) з президентом Трампом та президентом Зеленським у понеділок у Вашингтоні. Європейські лідери, звісно, наголосили на актуальності для України процесу вступу. Це також важливо в контексті обговорень гарантій безпеки", - зазначила вона.

Крім того, речниця вкотре наголосила на позиції Єврокомісії, що "лише Україна як суверенна держава має вирішувати, чи хоче вона продовжувати свій шлях до вступу".

Вона нагадала, що держави-члени ЄС зі свого боку мають визначати, чи виконані всі кроки, необхідні для вступу.

Зазначається, що Єврокомісія виклала пропозицію Раді ЄС про доцільність початку переговорів з Україною за першим кластером.

"На нашу думку, важливо, щоб держави-члени дозволили відкриття цих перемовин вже найближчим часом. Ми продовжуватимемо обговорювати з ними це питання", – додала речниця.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.