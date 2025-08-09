Україна виконала всі свої зобов’язання на шляху до ЄС, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера, - Зеленський

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він поінформував Санчеса про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами.

"Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру", - наголошує Зеленський.

Також вони говорили про євроінтеграційний шлях України.

"Всі свої зобовʼязання Україна виконала, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера. Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення. Домовилися бути на звʼязку. Дякую!", - резюмує глава держави.