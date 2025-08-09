УКР
Новини Членство України в ЄС
Україна виконала всі свої зобов’язання на шляху до ЄС, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера, - Зеленський

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він поінформував Санчеса про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами.

"Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру", - наголошує Зеленський.

Також вони говорили про євроінтеграційний шлях України.

"Всі свої зобовʼязання Україна виконала, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера. Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення. Домовилися бути на звʼязку. Дякую!", - резюмує глава держави.

Навряд чи знищення НАБУ допоможе євроінтеграції
09.08.2025 17:20 Відповісти
Але, завжди є "але", або як сказав "гігант думки" поц Бєня, що життя, як супермаркет - бери, що хочеш, а каса попереду.
Впевнений, що каса не омине ні бєню, ні "Буратіну", ні "Козиря"
09.08.2025 17:28 Відповісти
Тобі не надоїло вішати цю протухшу лапшу?
09.08.2025 17:20 Відповісти
Навряд чи знищення НАБУ допоможе євроінтеграції
09.08.2025 17:20 Відповісти
Фіццо-звіздіццо і Орбан-маккака до цього не готові.
09.08.2025 17:26 Відповісти
Тобі не надоїло вішати цю протухшу лапшу?
09.08.2025 17:20 Відповісти
Перша кляса? - а ше 10 - світло в кінці тунелю буде?
09.08.2025 17:21 Відповісти
Лідор молодець. Далі живе кавееном і жартами🤡
09.08.2025 17:21 Відповісти
Але, завжди є "але", або як сказав "гігант думки" поц Бєня, що життя, як супермаркет - бери, що хочеш, а каса попереду.
Впевнений, що каса не омине ні бєню, ні "Буратіну", ні "Козиря"
09.08.2025 17:28 Відповісти
Ці "жарти" не змінилися з часів есесесер.
09.08.2025 17:39 Відповісти
Хуцпа - особливо цинічна, підла, зухвала брехня, верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента.
09.08.2025 17:26 Відповісти
А что, в эти обязательства не входит пункт - борьба с коррупцией, или это будет после евроинтеграции как неизбежное следствие... тогда интересно, как там с коррупцией у Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. А может нам снова позвать "варягов", как когда то в древности: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет".
09.08.2025 17:32 Відповісти
Так позвали у 2019...
показати весь коментар
Бенин Оманский Нарик ты это расскажи фсбєшнику Елдаку, татарову, резникову, халимону, чернышову, хламидии, паДлолюку с дохлым братом из фсб, подстилке меРтвечука- козака верещюк, умолишонной безуглой и коле котлете или ты Животное думаешь , что там такие же Идиоты как твои выборцв и они не знают за твои "подвиги" с беней, шефирами смотрящими за твоими киностудиями и офшорами в маЦкве и т.д
09.08.2025 17:36 Відповісти
Це брехня.
09.08.2025 17:43 Відповісти
Зе,навіть не смішно.
09.08.2025 18:02 Відповісти
Коли посадимо Віслюка з шоблою, аплодуватиме вся Європа.
09.08.2025 18:19 Відповісти
пока тебе переговорный *******
09.08.2025 18:49 Відповісти
 
 