Украина выполнила все свои обязательства на пути в ЕС, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера, - Зеленский
Сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он проинформировал Санчеса о ситуации в дипломатии и контактах с партнерами.
"Поделился нашим видением того, какими должны быть следующие шаги. Сейчас главное, чтобы Россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий.
Важно, что у нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен. Согласовываем нашу общую европейскую позицию. Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру", - отмечает Зеленский.
Также они говорили о евроинтеграционном пути Украины.
"Все свои обязательства Украина выполнила, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера. Обсудили возможные варианты, будем искать решение. Договорились быть на связи. Спасибо!", - резюмирует глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впевнений, що каса не омине ні бєню, ні "Буратіну", ні "Козиря"