Членство Украины в ЕС
Украина выполнила все свои обязательства на пути в ЕС, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера, - Зеленский

Сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он проинформировал Санчеса о ситуации в дипломатии и контактах с партнерами.

"Поделился нашим видением того, какими должны быть следующие шаги. Сейчас главное, чтобы Россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий.

Важно, что у нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен. Согласовываем нашу общую европейскую позицию. Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру", - отмечает Зеленский.

Также они говорили о евроинтеграционном пути Украины.

"Все свои обязательства Украина выполнила, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера. Обсудили возможные варианты, будем искать решение. Договорились быть на связи. Спасибо!", - резюмирует глава государства.

