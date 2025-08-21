Европейские лидеры обсуждали с Зеленским и Трампом вступление Украины в ЕС, - пресс-секретарь Еврокомиссии
Европейские лидеры во время переговоров в Вашингтоне обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом важность вступления Украины в Европейский Союз.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.
"Действительно, европейские лидеры обсудили возможности расширения (ЕС. - Ред.) с президентом Трампом и президентом Зеленским в понедельник в Вашингтоне. Европейские лидеры, конечно, отметили актуальность для Украины процесса вступления. Это также важно в контексте обсуждений гарантий безопасности", - отметила она.
Кроме того, пресс-секретарь в очередной раз подчеркнула позицию Еврокомиссии, что "только Украина как суверенное государство должна решать, хочет ли она продолжать свой путь к вступлению".
Она напомнила, что государства-члены ЕС со своей стороны должны определять, выполнены ли все шаги, необходимые для вступления.
Отмечается, что Еврокомиссия изложила предложение Совету ЕС о целесообразности начала переговоров с Украиной по первому кластеру.
"По нашему мнению, важно, чтобы государства-члены позволили открытие этих переговоров уже в ближайшее время. Мы будем продолжать обсуждать с ними этот вопрос", - добавила пресс-секретарь.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.
В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль