РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС Встреча Трампа и Зеленского
446 2

Европейские лидеры обсуждали с Зеленским и Трампом вступление Украины в ЕС, - пресс-секретарь Еврокомиссии

Вступление Украины в ЕС

Европейские лидеры во время переговоров в Вашингтоне обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом важность вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Действительно, европейские лидеры обсудили возможности расширения (ЕС. - Ред.) с президентом Трампом и президентом Зеленским в понедельник в Вашингтоне. Европейские лидеры, конечно, отметили актуальность для Украины процесса вступления. Это также важно в контексте обсуждений гарантий безопасности", - отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь в очередной раз подчеркнула позицию Еврокомиссии, что "только Украина как суверенное государство должна решать, хочет ли она продолжать свой путь к вступлению".

Также читайте: Украинцы чаще всего называют коррупцию как преграду на пути к счастливому будущему в ЕС, - опрос

Она напомнила, что государства-члены ЕС со своей стороны должны определять, выполнены ли все шаги, необходимые для вступления.

Отмечается, что Еврокомиссия изложила предложение Совету ЕС о целесообразности начала переговоров с Украиной по первому кластеру.

"По нашему мнению, важно, чтобы государства-члены позволили открытие этих переговоров уже в ближайшее время. Мы будем продолжать обсуждать с ними этот вопрос", - добавила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила все свои обязательства на пути в ЕС, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера, - Зеленский

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.

Автор: 

Еврокомиссия (1516) Зеленский Владимир (21666) членство в ЕС (1115) Трамп Дональд (6445)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно ли Украине вступать в ЕС? Наверное всё таки нужно, если нам самим пока никак не удаётся у себя же навести порядок.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:35 Ответить
А яким боком Трамп до вступу Украъни у ЄС?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:01 Ответить
 
 