Угорщина забороняє в’їзд командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". ВIДЕО

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нафтопровід "Дружба" є вкрай важливим для Угорщини, оскільки без нього вона не зможе отримувати нафту.

Атаки на нафтопровід, за словами Сійярто, шкодять передусім не Росії, а Угорщині та Словаччині.

Внаслідок останньої атаки, додав міністр, Угорщина була змушена використовувати стратегічні запаси.

"Кожну атаку проти нашої енергетичної безпеки ми сприймаємо як атаку проти нашого суверенітету. І, звісно, жодна атака на наш суверенітет не може залишитися без наслідків. Тому ми прийняли рішення про заборону в'їзду в Угорщину та в усю Шенгенську зону для командувача військовим підрозділом, який здійснив останню, надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба". Цей український громадянин не зможе в'їхати ані на територію Угорщини, ані на територію Шенгенської зони", - наголосив Сійярто.

Водночас міністр не назвав прізвище цього командира. Можливо, йдеться про командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяр).

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

