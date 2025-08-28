УКР
Угорщина забороняє в’їзд командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". ВIДЕО

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Відповідну заяву він оприлюднив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нафтопровід "Дружба" є вкрай важливим для Угорщини, оскільки без нього вона не зможе отримувати нафту.

Атаки на нафтопровід, за словами Сійярто, шкодять передусім не Росії, а Угорщині та Словаччині.

Також читайте: Угорщина знову залишилась без російської нафти: Сійярто скаржиться на "спробу втягнути у війну"

Внаслідок останньої атаки, додав міністр, Угорщина була змушена використовувати стратегічні запаси.

"Кожну атаку проти нашої енергетичної безпеки ми сприймаємо як атаку проти нашого суверенітету. І, звісно, жодна атака на наш суверенітет не може залишитися без наслідків. Тому ми прийняли рішення про заборону в'їзду в Угорщину та в усю Шенгенську зону для командувача військовим підрозділом, який здійснив останню, надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба". Цей український громадянин не зможе в'їхати ані на територію Угорщини, ані на територію Шенгенської зони", - наголосив Сійярто.

Водночас міністр не назвав прізвище цього командира. Можливо, йдеться про командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяр).

Читайте: Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, - заступник глави МЗС Угорщини Мадяр

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Читайте: Сійярто після ударів по нафтопроводу "Дружба": Угорщина може обмежити постачання електроенергії Україні

Топ коментарі
дивіться продяжні мадяри-посібники нацистів під час другої світової- і пособники рашистів щоб цей командир до вас на танку не приїхав!
28.08.2025 11:14 Відповісти
Довго ще Європа терпітиме це лайно? Опущена мадярва вже за весь Шенген розписується ?
28.08.2025 11:14 Відповісти
Їбаште ту "Дружбу", хлопці! Денно і нощно їбаште !!!
28.08.2025 11:17 Відповісти
А Зеленському заборонять в'їзд? Він же "головний командир"...
28.08.2025 11:13 Відповісти
дивіться продяжні мадяри-посібники нацистів під час другої світової- і пособники рашистів щоб цей командир до вас на танку не приїхав!
28.08.2025 11:14 Відповісти
Та розвалити ту "дружбу" на шматки так, щоб тієї труби і помині не залишилось! А нова влада Угорщини і Словакії дуже швидко знайдуть таких постачальників, що їм самим буде ще й вигідніше - не буде отого "духу" кацапського.
28.08.2025 11:43 Відповісти
Давно потрібно було це зробити, але очевидно з нашим шапіто це неможливо - 21 вересня, 2024 Україна продовжила дозвіл на транзит територією України сирої нафти російського походження до Угорщини https://espreso.tv/ekonomika-ukraina-dala-dozvil-na-tranzit-rosiyskoi-nafti-dlya-ugorshchini-irina-gerashchenko
28.08.2025 12:41 Відповісти
Може ти переїдеш із алтайського краю і будеш Будапєщт штурмувати?
Тільки прапорець, не забудь перед цим змінити
28.08.2025 11:52 Відповісти
Там у Європі не тільки з гуляшами, словаками та вже й з поляками, а ще й з німцями не все однозначно - не з рашистською агентурою борються, а наших за Північний потік щемлять. Забули в Європі Нюрнбернський трибунал, на якому чітко визначено, что що всі дії жертви нападу для нанесення шкоди агресору законні і не підлягають засудженню, навіть гвалтування німецьких фрау переможцями не визнано воєнними злочинами.
28.08.2025 12:32 Відповісти
Довго ще Європа терпітиме це лайно? Опущена мадярва вже за весь Шенген розписується ?
28.08.2025 11:14 Відповісти
Обсіярто керує Шенгенською зоною?
28.08.2025 11:16 Відповісти
дебіл.. Шкодить насамперед угорщині???? А гроші, які угорщина платить ***** за нафту КОМУ ШКОДЯТЬ??
28.08.2025 11:16 Відповісти

Старий сапер Водічка таки був правий.
28.08.2025 11:16 Відповісти
Не розумію чому ЗСУ не підірвуть цей нафтопровід на території України, скажуть що це ракета РФ і ремонтують наступні два-три роки, для чого весь цей цирк...
28.08.2025 11:17 Відповісти
Навіщо підривати, просто треба все що прокачує ху...лостан зливати собі. І, як вони кажуть, нас там не було
28.08.2025 11:31 Відповісти
не все йде через Україну. А станція, яку зафігачили, качає якраз на ті гілки, які йдуть на північ.
28.08.2025 11:32 Відповісти
Їбаште ту "Дружбу", хлопці! Денно і нощно їбаште !!!
28.08.2025 11:17 Відповісти
Так його ж можна просто перекрити на нашій території
28.08.2025 11:32 Відповісти
не можна, бо то буде порушення договірних відносин с країною ЄС. Поки цей нафтопровід б'ємо на території країни терориста це є цілком легітимною ціллю для України.
28.08.2025 11:40 Відповісти
та й не аби яку шкоду окупантам приносить, бо той нафтопровід же ж потрібно ремонтувати, а це гроші, час, зусилля і втрата прибутку з продажу вассалам нафти..
28.08.2025 11:42 Відповісти
Або нехай роми пиляють...розбирають насосні/перекачні станції..їм тільки тихесенько добро дати..за три доби весь розберуть..
28.08.2025 12:04 Відповісти
Треба той гівнопровід просто розпиляти. На нашій території, а потім - сказати, нічого незнаємо - сосісяни разбомбили - хочете, приїздіть, ремонтуйте...нам він нафіг не всрався..потім знову розпиляти, й так по циклу. З цим дебілом треба вести себе відповідно. Тупо зняти відповідальність.
28.08.2025 11:21 Відповісти
курка тупа, тут шлангом не вийде прикинутись, енергоресурси потрібні Європі, чи ти хочеш щоб і вони в слід за тампоном припинили допомогу. Відкрию тобі очі - всі країни, які мають давно свою державність, співпрацють зі всіма сусідами і завжди знаходять якийсь компроміс, а не рубають гілку на якій сидять
28.08.2025 11:31 Відповісти
То ти в своєму пітушарнику такого набрався, кацапе?)
28.08.2025 11:42 Відповісти
Воно кагебешний вилупок.
28.08.2025 12:10 Відповісти
Але є одна держава-виключення з цього правила. Назву самі знаєте.
Так ось вона якраз і не шукає компромісів, а тупо рубає ту саму гілку.
Так само як Європі потрібні енергоресурси, так і скаженій бензоколонці потрібні клієнти...
28.08.2025 11:46 Відповісти
Мадяру заборонили в'їзд на мадярщину !! Уявляю його розпач ! 😂
Тепер вже точно доб'є той нафтопровід !
28.08.2025 11:24 Відповісти
Легше добити ту нафтоперекачку в Унечі. Ціль набагато краща, ніж якась нитка, тобто труба.
28.08.2025 11:27 Відповісти
Це так . Я й мав на увазі ту станцію нафтоперекачки .
28.08.2025 11:34 Відповісти
З Вікі:
"Битва на річці Лех (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Schlacht auf dem Lechfeld, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. augsburgi csata) - битва, що відбулася 10 серпня 955 року на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0) Лех біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Аугсбурга, між німецькими військами на чолі з королем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Оттоном I і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорцями, що вторглися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральну Європу. Битва закінчилася повною перемогою німців, а спустошливі набіги угорців на християнські країни назавжди припинилися.
Тих угорців, що потрапили в полон, німці стратили, зокрема одного з їхніх вождів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C) Леля (з нього живцем здерли шкуру); тим, що залишилися живими, відрізали носи і вуха і понівеченими відправили до своїх.
28.08.2025 11:25 Відповісти
Напевне мізки і совість також, а ці - їх нащадки.
28.08.2025 12:12 Відповісти
Одним словом довбо...б, на зарплаті у ху...ла. кому твоя країна потрібна, поки таке при владі.
28.08.2025 11:25 Відповісти
Україна також повинна заборонити в'їзд всім вугорцям які їздять до ***** і підтримують Сосію в війні проти України
28.08.2025 11:29 Відповісти
значить потрібно ще
28.08.2025 11:34 Відповісти
мама. мама. что я буду делать???
28.08.2025 11:35 Відповісти
Це не Угорщина «забороняє», а власники нафтодоларів в Угорщині, на крові Українців, ліплять з московського лайна, таку галіматню!
Україна та Угорщина, були, є і будуть, а бариги на крові Українців, поздихають! Це аксіома! Так що сіярту, вчергове обмазав себе московським лайном, на посаді!
28.08.2025 11:35 Відповісти
Десь тихенько заплакав "командир ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба"" 🤣
28.08.2025 11:37 Відповісти
Тобто мадяри Мадяра не пустять до мадярщини?
28.08.2025 11:39 Відповісти
А є якась можливість скасувати через ЄСПЛ цю заборону через її очевидний політичний контекст? Як так - на всю шенгенську зону?
28.08.2025 11:39 Відповісти
ЄСПЛ тупо відморозяться
28.08.2025 12:06 Відповісти
Мадяри заборонили в'їзд Мадяру
28.08.2025 11:43 Відповісти
🤣
28.08.2025 11:47 Відповісти
Чума та твоє свиняче рило, сіярто!
28.08.2025 11:56 Відповісти
Орбан - цинічна потвора.
На весь світ кричить, що захищає етнічних угорців всюди, в тому числі і в Україні.
Зараз же на практиці репресує їх, зокрема забороняючи в'їзд в ЄС етнічному угорцю Роберту Броуді (Мадяр).
Ну чи не **** цей Орбан?
28.08.2025 11:59 Відповісти
Це хіт сезону, анекдот року!! Можна цього ідіота вже на шнобелівську подавати
28.08.2025 12:08 Відповісти
А он может не въезжать.
Мадяр может прилететь по вашим дворцам.
28.08.2025 12:01 Відповісти
За об'єкти на території раші відповідає пуйло та його генерали. Україна тут ні до чого.
28.08.2025 12:02 Відповісти
Мадяр заробив Україні карти проти Угорщини і Словаків. Тепер любі ви-ня і удар по "Дружбі". А заборонили вони громадянину України, а громадянину Угорщини вони ні-я заборонити не можуть, а паспорт я думаю в нього є.
28.08.2025 12:02 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1100001.html Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на останні заяви угорського колеги Петера Сійярто стосовно заборони в'їзду до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній удар" на нафтопровід "Дружба" і запевнив, що Україна діятиме дзеркально.

"Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росія. Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії", - https://x.com/andrii_sybiha/status/1960985434516779356?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA написав Сибіга у соцмережі Х.
28.08.2025 12:05 Відповісти
якого нафіг суверинету??? лежиш під путіним і не нявкай
28.08.2025 12:15 Відповісти
Молодец! Красавец! Он сам написал мотивацию да комиссии ЕС лишить Венгрию финансирования, по любому поводу! Потому, что венгерская мотивация, под все случаи жизни подходит!
28.08.2025 12:40 Відповісти
 
 