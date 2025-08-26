Сійярто після ударів по нафтопроводу "Дружба": Угорщина може обмежити постачання електроенергії Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії до України після атак на нафтопровід "Дружба".

Сійярто зазначив, що в Україні проводиться "дуже відверта антиугорська політика" та підкреслив, що українські очікування щодо тиску Брюсселя і угорських посадовців на Угорщину не відповідають інтересам його країни.

Міністр уточнив, що Угорщина забезпечує 30-40% українського імпорту електроенергії і натякнув на можливість створення "труднощів" у цьому секторі.

Водночас Сійярто запевнив, що Угорщина не має наміру шкодити українському населенню.

В Орбана також заявили, що газопровід "Північний потік" підірвали "за наказом українського державного та військового керівництва".

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.