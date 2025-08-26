УКР
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Антиукраїнські заяви в Угорщині
3 093 24

Сійярто після ударів по нафтопроводу "Дружба": Угорщина може обмежити постачання електроенергії Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії до України після атак на нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vasarnap.

Сійярто зазначив, що в Україні проводиться "дуже відверта антиугорська політика" та підкреслив, що українські очікування щодо тиску Брюсселя і угорських посадовців на Угорщину не відповідають інтересам його країни.

Міністр уточнив, що Угорщина забезпечує 30-40% українського імпорту електроенергії і натякнув на можливість створення "труднощів" у цьому секторі.

Українські дрони вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей РФ, - Reuters

Водночас Сійярто запевнив, що Угорщина не має наміру шкодити українському населенню.

В Орбана також заявили, що газопровід "Північний потік" підірвали "за наказом українського державного та військового керівництва".

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

БПЛА пошкодили установки переробки нафти на Сизранському НПЗ у Самарській області РФ, - росЗМІ

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Автор: 

Угорщина (2432) НПЗ (655) електроенергія (6334) Сійярто Петер (388)
Топ коментарі
+21
Почнемо з того, що Угорщина не "постачає" електроенергію, а _продає_ її. По друге, Угорщина не єдиний барига електроенергією в ЄС....
показати весь коментар
26.08.2025 14:21 Відповісти
+20
Хіба Україна почала блокувати чийсь вступ до ЄС? Хіба Україна напхала в Угорщині ціле кодло "дипломатів"? Хіба Україна зариться на території Угорщини та волає про утиски україномовного населення Угорщина?? Все як в ***** - ці клоуни дуже вправні учні *****. Та ще й відповідальність перекладають на Україну. Будемо бомбити ту "Дружбу"! Може так дійде до "свєтлих умів" на Угорщині.
показати весь коментар
26.08.2025 14:26 Відповісти
+13
Результати удару по залізничному вузлу рашистів в Джанкої у Криму:

показати весь коментар
26.08.2025 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Почнемо з того, що Угорщина не "постачає" електроенергію, а _продає_ її. По друге, Угорщина не єдиний барига електроенергією в ЄС....
показати весь коментар
26.08.2025 14:21 Відповісти
Зараз Україна експортує електроенергію в Європу. А так, всі можливі гадості ханти -максі вже нам роблять.
показати весь коментар
26.08.2025 14:30 Відповісти
Результати удару по залізничному вузлу рашистів в Джанкої у Криму:

показати весь коментар
26.08.2025 14:23 Відповісти
Хіба Україна почала блокувати чийсь вступ до ЄС? Хіба Україна напхала в Угорщині ціле кодло "дипломатів"? Хіба Україна зариться на території Угорщини та волає про утиски україномовного населення Угорщина?? Все як в ***** - ці клоуни дуже вправні учні *****. Та ще й відповідальність перекладають на Україну. Будемо бомбити ту "Дружбу"! Може так дійде до "свєтлих умів" на Угорщині.
показати весь коментар
26.08.2025 14:26 Відповісти
А що, угорські інтереси тепер у накацапії? 🤔 Наскільки всім відомо, Україна по території Угорщини ударів не завдавала, угорську власність не знищувала. Удар по наітопроводу "Дружба" - це відповідь за удари кацапів по українських енергетичних об'єктах. Можливо Сіярто не знає, що Україна веде неспровоковану війну з кацапами? Хоча швидше за все вдає з себе ідіота.
показати весь коментар
26.08.2025 14:31 Відповісти
обісрято просто з того має тіньові доходи.
Ага, переживає за краіну. Вірю.🤣
показати весь коментар
26.08.2025 14:45 Відповісти
У угорців є багато бажаючих купувати їхню електроенергію? Ні? Тоді йдить в пи@ду. Електроенергію по складах не сховаєш...
показати весь коментар
26.08.2025 14:33 Відповісти
Кінець дружбі! Але всі претензії до Мадьяра...коло замкнулось,
показати весь коментар
26.08.2025 14:33 Відповісти
Тобто Угорщина діятиме симетрично і розбомбить свої електромережі? 😁
Жарт такий собі, розумію, але робити вигляд, що нічого не відбувається і ніяких проблем в Україні немає - це поза моїм розумінням людяності.
показати весь коментар
26.08.2025 14:34 Відповісти
А от цікаво, якщо пульнути "фламінгом" по Будапешту, п'ята стаття спрацює?
показати весь коментар
26.08.2025 14:35 Відповісти
Яким фламінгом. Сумнівна компашка яка типу збирається випускать фламінги має уст. капітал всього в 20 млн. гривень, а характеристики фламінги майже як в томагавка. Як вас просто обкартузить...
показати весь коментар
26.08.2025 16:20 Відповісти
О, обісрято погрожує?
показати весь коментар
26.08.2025 14:35 Відповісти
Ти шо, дурачок?
Там же "всьо сбіто, горєл камиш" - розбирайся з цапами вони тебе найопують...
показати весь коментар
26.08.2025 14:42 Відповісти
Не тільки ж орбану "версалі" на відкати з кацапської нафти будувати, сійярто теж хоче.
ЗМІ показали палац колишнього комсомольця та друга Путіна Орбана (Відео)
https://www.drobro.com.ua/zmi-pokazaly-palats-kolyshnoho-komsomoltsia-ta-druha-putina-orbana/ https://www.drobro.com.ua/zmi-pokazaly-palats-kolyshnoho-komsomoltsia-ta-druha-putina-orbana/
Закомплексовані шизоїди.
показати весь коментар
26.08.2025 14:48 Відповісти
мадяри путінські *******
показати весь коментар
26.08.2025 14:48 Відповісти
Яке ***** електропостачання? Це Україна постачає електроенергію в Угорщину і в разі чого можуть їм відключити її.
показати весь коментар
26.08.2025 14:56 Відповісти
І накакай у горшок. Обідилось воно 🤣
показати весь коментар
26.08.2025 14:57 Відповісти
А це вже порушення контрактів з ЄС і Україною. Нагадаю, що Україна до останнього дня качала нафту в Вугорщину по Недружбі, хоча це було по суті фінансування тероризму
показати весь коментар
26.08.2025 14:59 Відповісти
Нелох с кацапам цього й добивається
показати весь коментар
26.08.2025 15:02 Відповісти
Якого милого мадяри до України мають питання, хай у пахана свого кремлівського питають чого той їм нафту не постачає, адже проблеми на нафтопроводі на кацапському боці?
показати весь коментар
26.08.2025 15:06 Відповісти
То,які претензіїї до України?.Хто ,заварив цю війну ,хай і з московитської влади питають.
показати весь коментар
26.08.2025 15:07 Відповісти
Заграли, клоуни, по перше, ви на цьому заробляєте, тому ви цього не зробите, але якщо у вас банку вже остаточно знесло від відданості вашому російському господарю, то дефіцит цей можна перекрити за рахунок Румунії та Польщі, які з задоволенням більше бабла зароблять, і ви це чудово розумієте. Тому це пук у повітря
показати весь коментар
26.08.2025 15:20 Відповісти
Начхати ,може нарешті усю ту срану "дружбу " розхерячать
показати весь коментар
26.08.2025 16:41 Відповісти
Хазяїн годує, песик повинен гавкати.
показати весь коментар
26.08.2025 16:58 Відповісти
 
 