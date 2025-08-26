Українські дрони вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей РФ, - Reuters

Атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі Росії порушили роботу щонайменше 10 об’єктів, що становить близько 17% нафтопереробних потужностей країни.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства, йдеться про 1,1 млн барелів на добу. У кількох регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях виник дефіцит бензину, що призвело до зростання цін на пальне.

Протягом останніх тижнів удари дронів влучили по заводах у Волгограді, Рязані, Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях, а також по трубопроводу "Дружба" та терміналах на Балтиці.

