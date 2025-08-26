УКР
Українські дрони вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей РФ, - Reuters

нафта

Атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі Росії порушили роботу щонайменше 10 об’єктів, що становить близько 17% нафтопереробних потужностей країни.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства, йдеться про 1,1 млн барелів на добу. У кількох регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях виник дефіцит бензину, що призвело до зростання цін на пальне.

Протягом останніх тижнів удари дронів влучили по заводах у Волгограді, Рязані, Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях, а також по трубопроводу "Дружба" та терміналах на Балтиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завод російського "Новатеку" в порту Усть-Луга призупинив роботу після удару українських дронів, – Reuters

нафта (5768) дрони (5352)
Коментувати
Ще 83% добити й буде "двіжуха" шо треба.
показати весь коментар
26.08.2025 12:13 Відповісти
Роботи ще не початий край...
показати весь коментар
26.08.2025 12:25 Відповісти
Мало, дуже мало. Якби не слуги і розкрадання всього було б більше
показати весь коментар
26.08.2025 12:28 Відповісти
А хочеться 99,99%!
показати весь коментар
26.08.2025 12:45 Відповісти
"Хотеть не вредно... Вредно - не хотеть...".
Новошахтинський НПЗ горить вже п"яту добу. Потушить не можуть - навіть відключення сусіднього міста, з 35-тисячним населенням, від водозабезпечення, щоб перекинуть запаси води для гасіння пожежі, не допомогло...
показати весь коментар
26.08.2025 13:08 Відповісти
пам'ятаю перший такий масовий наліт рівно 1,5 роки назад вибив тільки 10% нафтопереробки і москалі вже тоді так завили, що аж https://suspilne.media/711638-ssa-zaklikali-ukrainu-pripiniti-udari-po-naftopererobnih-zavodah-rf-u-kievi-ih-nazvali-zakonnimi-cilami/ америкоси почали просити Україну перестати бити по НПЗ! аж цілий лошок Сліван прилітав в Україну просити....

а тепер вже 17%! П - ПРОГРЕС!

а тепер вже 17%! П - ПРОГРЕС!
показати весь коментар
26.08.2025 13:54 Відповісти
Давай зеля покажи на деле ФЛАМИНГО **** по ямальскому кресту.
показати весь коментар
26.08.2025 12:56 Відповісти
Маловато. Потрібно все спалити на Сосії пока нам ще дозволяють і поки нас фашист Тампон не посадив за стіл капітуляції з людоїдами. Тим більше якщо вірити нашій владі у нас вже є всі можливості для цього
показати весь коментар
26.08.2025 13:46 Відповісти
 
 