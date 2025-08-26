Завод російського "Новатеку" в порту Усть-Луга призупинив роботу після удару українських дронів, – Reuters

Комплекс з переробки газового конденсату найбільшої приватної газової компанії у Росії "Новате" в порту Усть-Луга на Балтійському морі призупинив роботу після пожежі, спричиненої атакою українських дронів.

Робота комплексу була повністю зупинена минулої неділі, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела на ринку.

Комплекс "Усть-Луга" має три переробні блоки потужністю три мільйони тонн на рік кожен і переробляє стабільний газовий конденсат на легку та важку нафту, реактивне паливо, компонент суднового палива (мазут) та газойль.

За даними двох співрозмовників агентства, принаймні один переробний блок був пошкоджений внаслідок пожежі. Два інших джерела стверджують, що пожежа пошкодила одразу два переробні блоки.

Через це "Новатек" вимушено зменшить експорт нафти та може відновити постачання непереробленого стабільного газового конденсату на міжнародні ринки, додали співрозмовники агентства.

У січні 2024 року на терміналі "Новатека" в Усть-Лузі також сталася пожежа в результаті двох вибухів, спричинених "зовнішнім впливом", після чого завод також призупинив переробку конденсату, відновити її вдалося 11 лютого 2024 року.

Комплекс з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату в порту Усть-Луга на Балтійському морі, введений в експлуатацію у 2013 році, дозволяє переробляти стабільний газовий конденсат у легку та важку нафту, гас, дизельну фракцію та компонент суднового палива (мазут) та відвантажувати продукцію на експорт. Комплекс також дозволяє перевалювати стабільний газовий конденсат для постачання за кордон. Із січня по червень 2025 року комплекс переробив 4,2 мільйона тонн газового конденсату.

За даними LSEG, у 2025 році "Новатек" експортував в середньому близько 420 тис. тонн нафти на місяць з порту Усть-Луга до азійських країн – Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та Китаю.

Читайте також: Удари українських дронів по НПЗ вибили 17% потужностей з переробки нафти у Росії, – Reuters

Як повідомлялося, у ніч на 24 серпня підрозділи ССО ЗСУ та СБУ завдали удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ. Попередньо, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Раніше про атаку українських дронів повідомляв губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко. За його словами, вранці над портом Усть-Луга було знищено 10 БПЛА, але уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі компанії "НоваТЕК".