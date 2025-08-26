Украинские дроны вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - Reuters

Атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре России нарушили работу, по меньшей мере, 10 объектов, что составляет около 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По данным агентства, речь идет о 1,1 млн баррелей в сутки. В нескольких регионах России и на временно оккупированных территориях возник дефицит бензина, что привело к росту цен на топливо.

В течение последних недель удары дронов попали по заводам в Волгограде, Рязани, Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях, а также по трубопроводу "Дружба" и терминалам на Балтике.

