Украинские дроны вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - Reuters
Атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре России нарушили работу, по меньшей мере, 10 объектов, что составляет около 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По данным агентства, речь идет о 1,1 млн баррелей в сутки. В нескольких регионах России и на временно оккупированных территориях возник дефицит бензина, что привело к росту цен на топливо.
В течение последних недель удары дронов попали по заводам в Волгограде, Рязани, Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях, а также по трубопроводу "Дружба" и терминалам на Балтике.
Новошахтинський НПЗ горить вже п"яту добу. Потушить не можуть - навіть відключення сусіднього міста, з 35-тисячним населенням, від водозабезпечення, щоб перекинуть запаси води для гасіння пожежі, не допомогло...