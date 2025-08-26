РУС
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
818 6

Украинские дроны вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - Reuters

нафта

Атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре России нарушили работу, по меньшей мере, 10 объектов, что составляет около 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По данным агентства, речь идет о 1,1 млн баррелей в сутки. В нескольких регионах России и на временно оккупированных территориях возник дефицит бензина, что привело к росту цен на топливо.

В течение последних недель удары дронов попали по заводам в Волгограде, Рязани, Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях, а также по трубопроводу "Дружба" и терминалам на Балтике.

Автор: 

нефть (1977) дроны (4488)
Ще 83% добити й буде "двіжуха" шо треба.
26.08.2025 12:13 Ответить
Роботи ще не початий край...
26.08.2025 12:25 Ответить
Мало, дуже мало. Якби не слуги і розкрадання всього було б більше
26.08.2025 12:28 Ответить
А хочеться 99,99%!
26.08.2025 12:45 Ответить
"Хотеть не вредно... Вредно - не хотеть...".
Новошахтинський НПЗ горить вже п"яту добу. Потушить не можуть - навіть відключення сусіднього міста, з 35-тисячним населенням, від водозабезпечення, щоб перекинуть запаси води для гасіння пожежі, не допомогло...
26.08.2025 13:08 Ответить
Давай зеля покажи на деле ФЛАМИНГО **** по ямальскому кресту.
26.08.2025 12:56 Ответить
 
 