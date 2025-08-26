РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Антиукраинские заявления в Венгрии
3 999 25

Сийярто после ударов по нефтепроводу "Дружба": Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии в Украину после атак на нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vasarnap.

Сийярто отметил, что в Украине проводится "очень откровенная антивенгерская политика" и подчеркнул, что украинские ожидания относительно давления Брюсселя и венгерских чиновников на Венгрию не соответствуют интересам его страны.

Министр уточнил, что Венгрия обеспечивает 30-40% украинского импорта электроэнергии и намекнул на возможность создания "трудностей" в этом секторе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - Reuters

В то же время Сийярто заверил, что Венгрия не намерена вредить украинскому населению.

У Орбана также заявили, что газопровод "Северный поток" взорвали "по приказу украинского государственного и военного руководства".

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": БПЛА повредили установки переработки нефти на Сызранском НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Автор: 

Венгрия (2080) НПЗ (275) Тарифы на электроэнергию (2187) Сийярто Петер (349)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Хіба Україна почала блокувати чийсь вступ до ЄС? Хіба Україна напхала в Угорщині ціле кодло "дипломатів"? Хіба Україна зариться на території Угорщини та волає про утиски україномовного населення Угорщина?? Все як в ***** - ці клоуни дуже вправні учні *****. Та ще й відповідальність перекладають на Україну. Будемо бомбити ту "Дружбу"! Може так дійде до "свєтлих умів" на Угорщині.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:26 Ответить
+24
Почнемо з того, що Угорщина не "постачає" електроенергію, а _продає_ її. По друге, Угорщина не єдиний барига електроенергією в ЄС....
показать весь комментарий
26.08.2025 14:21 Ответить
+20
Результати удару по залізничному вузлу рашистів в Джанкої у Криму:

показать весь комментарий
26.08.2025 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почнемо з того, що Угорщина не "постачає" електроенергію, а _продає_ її. По друге, Угорщина не єдиний барига електроенергією в ЄС....
показать весь комментарий
26.08.2025 14:21 Ответить
Зараз Україна експортує електроенергію в Європу. А так, всі можливі гадості ханти -максі вже нам роблять.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:30 Ответить
Результати удару по залізничному вузлу рашистів в Джанкої у Криму:

показать весь комментарий
26.08.2025 14:23 Ответить
Хіба Україна почала блокувати чийсь вступ до ЄС? Хіба Україна напхала в Угорщині ціле кодло "дипломатів"? Хіба Україна зариться на території Угорщини та волає про утиски україномовного населення Угорщина?? Все як в ***** - ці клоуни дуже вправні учні *****. Та ще й відповідальність перекладають на Україну. Будемо бомбити ту "Дружбу"! Може так дійде до "свєтлих умів" на Угорщині.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:26 Ответить
А що, угорські інтереси тепер у накацапії? 🤔 Наскільки всім відомо, Україна по території Угорщини ударів не завдавала, угорську власність не знищувала. Удар по наітопроводу "Дружба" - це відповідь за удари кацапів по українських енергетичних об'єктах. Можливо Сіярто не знає, що Україна веде неспровоковану війну з кацапами? Хоча швидше за все вдає з себе ідіота.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:31 Ответить
обісрято просто з того має тіньові доходи.
Ага, переживає за краіну. Вірю.🤣
показать весь комментарий
26.08.2025 14:45 Ответить
У угорців є багато бажаючих купувати їхню електроенергію? Ні? Тоді йдить в пи@ду. Електроенергію по складах не сховаєш...
показать весь комментарий
26.08.2025 14:33 Ответить
Кінець дружбі! Але всі претензії до Мадьяра...коло замкнулось,
показать весь комментарий
26.08.2025 14:33 Ответить
Тобто Угорщина діятиме симетрично і розбомбить свої електромережі? 😁
Жарт такий собі, розумію, але робити вигляд, що нічого не відбувається і ніяких проблем в Україні немає - це поза моїм розумінням людяності.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:34 Ответить
А от цікаво, якщо пульнути "фламінгом" по Будапешту, п'ята стаття спрацює?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:35 Ответить
Яким фламінгом. Сумнівна компашка яка типу збирається випускать фламінги має уст. капітал всього в 20 млн. гривень, а характеристики фламінги майже як в томагавка. Як вас просто обкартузить...
показать весь комментарий
26.08.2025 16:20 Ответить
О, обісрято погрожує?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:35 Ответить
Ти шо, дурачок?
Там же "всьо сбіто, горєл камиш" - розбирайся з цапами вони тебе найопують...
показать весь комментарий
26.08.2025 14:42 Ответить
Не тільки ж орбану "версалі" на відкати з кацапської нафти будувати, сійярто теж хоче.
ЗМІ показали палац колишнього комсомольця та друга Путіна Орбана (Відео)
https://www.drobro.com.ua/zmi-pokazaly-palats-kolyshnoho-komsomoltsia-ta-druha-putina-orbana/ https://www.drobro.com.ua/zmi-pokazaly-palats-kolyshnoho-komsomoltsia-ta-druha-putina-orbana/
Закомплексовані шизоїди.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:48 Ответить
мадяри путінські *******
показать весь комментарий
26.08.2025 14:48 Ответить
Яке ***** електропостачання? Це Україна постачає електроенергію в Угорщину і в разі чого можуть їм відключити її.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:56 Ответить
І накакай у горшок. Обідилось воно 🤣
показать весь комментарий
26.08.2025 14:57 Ответить
А це вже порушення контрактів з ЄС і Україною. Нагадаю, що Україна до останнього дня качала нафту в Вугорщину по Недружбі, хоча це було по суті фінансування тероризму
показать весь комментарий
26.08.2025 14:59 Ответить
Нелох с кацапам цього й добивається
показать весь комментарий
26.08.2025 15:02 Ответить
Якого милого мадяри до України мають питання, хай у пахана свого кремлівського питають чого той їм нафту не постачає, адже проблеми на нафтопроводі на кацапському боці?
показать весь комментарий
26.08.2025 15:06 Ответить
То,які претензіїї до України?.Хто ,заварив цю війну ,хай і з московитської влади питають.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:07 Ответить
Заграли, клоуни, по перше, ви на цьому заробляєте, тому ви цього не зробите, але якщо у вас банку вже остаточно знесло від відданості вашому російському господарю, то дефіцит цей можна перекрити за рахунок Румунії та Польщі, які з задоволенням більше бабла зароблять, і ви це чудово розумієте. Тому це пук у повітря
показать весь комментарий
26.08.2025 15:20 Ответить
Начхати ,може нарешті усю ту срану "дружбу " розхерячать
показать весь комментарий
26.08.2025 16:41 Ответить
Хазяїн годує, песик повинен гавкати.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:58 Ответить
А що виробляє і має свого сама Угорщина. Прийняли ніщебродів до Євросоюзу і відкормили рила ці вилупки
показать весь комментарий
26.08.2025 17:45 Ответить
 
 