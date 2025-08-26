Сийярто после ударов по нефтепроводу "Дружба": Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии в Украину после атак на нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vasarnap.

Сийярто отметил, что в Украине проводится "очень откровенная антивенгерская политика" и подчеркнул, что украинские ожидания относительно давления Брюсселя и венгерских чиновников на Венгрию не соответствуют интересам его страны.

Министр уточнил, что Венгрия обеспечивает 30-40% украинского импорта электроэнергии и намекнул на возможность создания "трудностей" в этом секторе.

В то же время Сийярто заверил, что Венгрия не намерена вредить украинскому населению.

У Орбана также заявили, что газопровод "Северный поток" взорвали "по приказу украинского государственного и военного руководства".

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.