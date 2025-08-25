РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10181 посетитель онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 852 9

БПЛА повредили установки переработки нефти на Сызранском НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ

Сызранский НПЗ после атаки 24 августа

Вследствие атаки беспилотников 24 августа на Сызранский НПЗ в Саратовской области РФ повреждены установки переработки нефти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что пять беспилотников попали и взорвались на территории НПЗ, еще 3 - попали в оборудование.

Вследствие атаки были повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6, установка вторичной переработки нефти Л-35-6, а также насосная станция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары украинских дронов по НПЗ выбили 17% мощностей по переработке нефти в России, - Reuters

Еще пять БПЛА сбили на подлете к заводу, утверждают в ASTRA.

Пострадавших якобы нет - все 240 сотрудников предприятия спрятались в укрытии во время атаки.

Напомним, утром 24 августа сообщалось, что БПЛА нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области. В городе было слышно около 20 взрывов. Губернатор региона Дмитрий Федорищев заявил, что целью атаки стал "объект промышленного предприятия".

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку на НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заявили о потере половины мощности Курской АЭС из-за атаки украинского дрона

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и др. За год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

До этого дроны атаковали Сызранский НПЗ 15 августа. Город Сызрань расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной.

Автор: 

НПЗ (274) россия (96963) Удары по РФ (497)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:50 Ответить
Ну раз пожеж не сталося - все відновлять за тиждень-два.
І ніякі "санкції" не завадять.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:02 Ответить
Може прилетить потім Фламінго туди і все там стане рожевим. А може й ціла зграя.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:06 Ответить
Осінь вже. Всі фламінго вилітають в теплі краї. Весною вернуться.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:17 Ответить
А це гарна відмазка для Зеленського🤔
Де наші Фламінго?
В теплі краї полетіли🤭
Де наш Довгий Нептун?
Так лід на воді стоїть.
Нептун впав в зимову сплячку.🤭
А де Паляниця?
Паляниця ще недопечена!
Перебої з електрикою.🤭
показать весь комментарий
25.08.2025 21:35 Ответить
Фламінго піарят на Фридоме, тому його, скоріше за все не існує.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:34 Ответить
Турум пурум турум пурум.
Дрон ходить в гості по ночам
Він поступає мудро!
То тут НПЗ то там НПЗ
Тоді палають буйно!
Горить мазута та ДП,
Горить сирая нафта.
Рве сраки собі лахта!
показать весь комментарий
25.08.2025 21:05 Ответить
Говорить НПЗ - "Шо опять?
Если что, заходи"!
показать весь комментарий
25.08.2025 21:11 Ответить
Краще б фламінго накрили НПЗ. Була б 100 процентна гарантія що рашисти більше не запустять його
показать весь комментарий
25.08.2025 21:28 Ответить
 
 