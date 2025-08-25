БПЛА повредили установки переработки нефти на Сызранском НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ

Вследствие атаки беспилотников 24 августа на Сызранский НПЗ в Саратовской области РФ повреждены установки переработки нефти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что пять беспилотников попали и взорвались на территории НПЗ, еще 3 - попали в оборудование.

Вследствие атаки были повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6, установка вторичной переработки нефти Л-35-6, а также насосная станция.

Еще пять БПЛА сбили на подлете к заводу, утверждают в ASTRA.

Пострадавших якобы нет - все 240 сотрудников предприятия спрятались в укрытии во время атаки.

Напомним, утром 24 августа сообщалось, что БПЛА нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области. В городе было слышно около 20 взрывов. Губернатор региона Дмитрий Федорищев заявил, что целью атаки стал "объект промышленного предприятия".

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку на НПЗ.

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и др. За год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

До этого дроны атаковали Сызранский НПЗ 15 августа. Город Сызрань расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной.