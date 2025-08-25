БПЛА повредили установки переработки нефти на Сызранском НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ
Вследствие атаки беспилотников 24 августа на Сызранский НПЗ в Саратовской области РФ повреждены установки переработки нефти.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Отмечается, что пять беспилотников попали и взорвались на территории НПЗ, еще 3 - попали в оборудование.
Вследствие атаки были повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6, установка вторичной переработки нефти Л-35-6, а также насосная станция.
Еще пять БПЛА сбили на подлете к заводу, утверждают в ASTRA.
Пострадавших якобы нет - все 240 сотрудников предприятия спрятались в укрытии во время атаки.
Напомним, утром 24 августа сообщалось, что БПЛА нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области. В городе было слышно около 20 взрывов. Губернатор региона Дмитрий Федорищев заявил, что целью атаки стал "объект промышленного предприятия".
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку на НПЗ.
АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и др. За год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.
До этого дроны атаковали Сызранский НПЗ 15 августа. Город Сызрань расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ніякі "санкції" не завадять.
Де наші Фламінго?
В теплі краї полетіли🤭
Де наш Довгий Нептун?
Так лід на воді стоїть.
Нептун впав в зимову сплячку.🤭
А де Паляниця?
Паляниця ще недопечена!
Перебої з електрикою.🤭
Дрон ходить в гості по ночам
Він поступає мудро!
То тут НПЗ то там НПЗ
Тоді палають буйно!
Горить мазута та ДП,
Горить сирая нафта.
Рве сраки собі лахта!
Если что, заходи"!