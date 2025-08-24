БПЛА атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. ФОТО
В России заявляют об атаке беспилотников на Сызранский НПЗ в Самарской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По данным местных телеграм-каналов, в Сызрани было слышно около 20 взрывов.
В свою очередь губернатор области Дмитрий Федорищев заявил, что целью атаки стал "объект промышленного предприятия".
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.
Кроме того, ударный дрон атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар.
