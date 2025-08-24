РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
БПЛА атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. ФОТО

В России заявляют об атаке беспилотников на Сызранский НПЗ в Самарской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Сызранский НПЗ в Самарской области

По данным местных телеграм-каналов, в Сызрани было слышно около 20 взрывов.

В свою очередь губернатор области Дмитрий Федорищев заявил, что целью атаки стал "объект промышленного предприятия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали ряд регионов РФ: аэропорты задержали и отменили рейсы

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.

Кроме того, ударный дрон атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар.

Автор: 

НПЗ (272) Удары по РФ (490)
Які гарні панельні будиночки біля НПЗ.
24.08.2025 10:04 Ответить
Непогано так для мокшів розпочинається наше свято.
24.08.2025 10:18 Ответить
Оманські «СРАТЬєхі», своїх не чіпають??
24.08.2025 10:17 Ответить
Щось пердонув у калюжу, сам хоч розумієш тему цього посту?
24.08.2025 10:20 Ответить
Тобі краще знати, як це зробити!
24.08.2025 10:22 Ответить
кацапи свої нпз обварили каркасом, тросами обтянули - і здається, це дало свій результат, завод не загорівся.
24.08.2025 10:30 Ответить
Для термітної суміши решітка не перепона.
24.08.2025 10:37 Ответить
24.08.2025 11:27 Ответить
 
 