БПЛА атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. ФОТО

В России заявляют об атаке беспилотников на Сызранский НПЗ в Самарской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По данным местных телеграм-каналов, в Сызрани было слышно около 20 взрывов.

В свою очередь губернатор области Дмитрий Федорищев заявил, что целью атаки стал "объект промышленного предприятия".

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.

Кроме того, ударный дрон атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар.