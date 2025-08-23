РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 173 8

Дроны атаковали ряд регионов РФ: аэропорты задержали и отменили рейсы

аэропорт РФ

В субботу, 23 августа, в ряде российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает "Росавиация" и местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, в аэропорту Нижнего Новгорода. Также из-за угрозы петербургский аэропорт Пулково временно прекратил работу.

По информации телеграм-канала ASTRA в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов.

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 32 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Смоленской и Тульской областями РФ.

Смотрите также: Россияне заявили о массированной атаке на Волгоградскую область и взрывах в Краснодарском крае. ВИДЕО

Автор: 

аэропорт (1516) россия (96949) дроны (4473)
Добре.. але мало
показать весь комментарий
23.08.2025 19:40 Ответить
"вхламінго" ще не готові до застосування.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:44 Ответить
Лиш подумав)Може збирають для залпу)
показать весь комментарий
23.08.2025 19:46 Ответить
дві-три-чотири КР важко назвати залпом. Але кожний такий удар по важливому військовому об'єкту - це окрема операція, яка потребує ретельного плануваня, і перевантаження обєктового ППО хоча би півсотнею хибних цілей, які ми по цей день чомусь мало застосовуємо.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:55 Ответить
фламінго в закоксованому мозку піаніста
показать весь комментарий
23.08.2025 19:47 Ответить
у нас Київ не чіпати ,там Келог
показать весь комментарий
23.08.2025 19:46 Ответить
******** мобільний засіб ППО/ПРО "Келог".
Зупиняє повітряні атаки периметру всіма ********* безпілотними засобами повітряного нападу - БР, АБР, КР, ударними БПЛА та ін.
показать весь комментарий
23.08.2025 20:40 Ответить
Призупинення польотів, це добре. А взагалі би не літали, було би дуже добре.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:52 Ответить
 
 