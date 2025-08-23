Дроны атаковали ряд регионов РФ: аэропорты задержали и отменили рейсы
В субботу, 23 августа, в ряде российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников.
Об этом сообщает "Росавиация" и местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, в аэропорту Нижнего Новгорода. Также из-за угрозы петербургский аэропорт Пулково временно прекратил работу.
По информации телеграм-канала ASTRA в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов.
В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 32 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Смоленской и Тульской областями РФ.
Зупиняє повітряні атаки периметру всіма ********* безпілотними засобами повітряного нападу - БР, АБР, КР, ударними БПЛА та ін.