Дрони атакували низку регіонів РФ: аеропорти затримали та скасували рейси

У суботу, 23 серпня, у низці російських аеропортів припинили прийом та випуск літаків через атаку безпілотників.

Про це повідомляє "Росавіація" та місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, в аеропорту Нижнього Новгорода. Також через загрозу петербурзький аеропорт Пулково тимчасово припинив роботу.

За інформацією телеграм-каналу ASTRA в аеропорту Пулково затримали понад 40 рейсів.

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 32 українських безпілотників над Калузькою, Брянською, Новгородською, Ленінградською, Тверською, Смоленською та Тульською областями РФ.

