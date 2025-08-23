Дрони атакували низку регіонів РФ: аеропорти затримали та скасували рейси
У суботу, 23 серпня, у низці російських аеропортів припинили прийом та випуск літаків через атаку безпілотників.
Про це повідомляє "Росавіація" та місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, в аеропорту Нижнього Новгорода. Також через загрозу петербурзький аеропорт Пулково тимчасово припинив роботу.
За інформацією телеграм-каналу ASTRA в аеропорту Пулково затримали понад 40 рейсів.
У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 32 українських безпілотників над Калузькою, Брянською, Новгородською, Ленінградською, Тверською, Смоленською та Тульською областями РФ.
