Дрони атакували низку регіонів РФ: аеропорти затримали та скасували рейси

аеропорт рф

У суботу, 23 серпня, у низці російських аеропортів припинили прийом та випуск літаків через атаку безпілотників.

Про це повідомляє "Росавіація" та місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, в аеропорту Нижнього Новгорода. Також через загрозу петербурзький аеропорт Пулково тимчасово припинив роботу.

За інформацією телеграм-каналу ASTRA в аеропорту Пулково затримали понад 40 рейсів.

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 32 українських безпілотників над Калузькою, Брянською, Новгородською, Ленінградською, Тверською, Смоленською та Тульською областями РФ.

Добре.. але мало
23.08.2025 19:40 Відповісти
"вхламінго" ще не готові до застосування.
23.08.2025 19:44 Відповісти
Лиш подумав)Може збирають для залпу)
23.08.2025 19:46 Відповісти
дві-три-чотири КР важко назвати залпом. Але кожний такий удар по важливому військовому об'єкту - це окрема операція, яка потребує ретельного плануваня, і перевантаження обєктового ППО хоча би півсотнею хибних цілей, які ми по цей день чомусь мало застосовуємо.
23.08.2025 19:55 Відповісти
фламінго в закоксованому мозку піаніста
23.08.2025 19:47 Відповісти
у нас Київ не чіпати ,там Келог
23.08.2025 19:46 Відповісти
******** мобільний засіб ППО/ПРО "Келог".
Зупиняє повітряні атаки периметру всіма ********* безпілотними засобами повітряного нападу - БР, АБР, КР, ударними БПЛА та ін.
23.08.2025 20:40 Відповісти
Призупинення польотів, це добре. А взагалі би не літали, було би дуже добре.
23.08.2025 19:52 Відповісти
 
 