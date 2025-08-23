Росіяни заявили про масовану атаку на Волгоградську область, вибухи у Краснодарському краї. ВIДЕО

У ніч проти 23 серпня українські безпілотники атакували деякі регіони РФ. Про вибухи заявили мешканці Волгоградської області та Краснодарського краю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що один з безпілотників впав у місті Петров Вал. Внаслідок атаки постраждали три людини. Також виникла пожежа на хуторі Крапцовський.

При цьому, за інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", безпілотники атакували інфраструктуру залізниці у Петровому Валі.

Відомо,що Петров Вал - вузлова залізнична станція Волгоградського регіону Приволзької залізниці. На станції розташоване локомотивне депо Петров Вал. Кількість колій станції - 18.

Також про вибухи заявляли мешканці селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї РФ.

Міноборони РФ повідомило про нібито знищення вночі засобами ППО семи українських БПЛА, з них чотирьох – над Ростовською областю, двох – над Волгоградською і одного – над Кубанню.

