2 532 7

Дрони атакували Волгоград: у місті чули понад десять вибухів

Українські дрони атакували Липецьку область

У ніч на 22 серпня над Волгоградом пролунали десятки вибухів. Уламки безпілотників спричинили займання сухої трави, аеропорт перейшов у режим "Ковер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами місцевих мешканців над містом пролунало більше ніж десять вибухів, кажуть, що дрони летіли низько над містом, було чути звук моторів і видно спалахи у небі над Волгою.

Жителі також повідомили про сильні звуки вибухів у сусідньому Волжському.

Губернатор Андрій Бочаров заявив про масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області

"Уламки впали на півдні Волгограда, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За свідченнями

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено Новошахтинський НПЗ та низку важливих об’єктів окупантів, - Генштаб

очевидців було уражено залізничну станцію "Шпалопропітка".

Автор: 

