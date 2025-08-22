Дрони атакували Волгоград: у місті чули понад десять вибухів

У ніч на 22 серпня над Волгоградом пролунали десятки вибухів. Уламки безпілотників спричинили займання сухої трави, аеропорт перейшов у режим "Ковер".

За словами місцевих мешканців над містом пролунало більше ніж десять вибухів, кажуть, що дрони летіли низько над містом, було чути звук моторів і видно спалахи у небі над Волгою.

Жителі також повідомили про сильні звуки вибухів у сусідньому Волжському.

Губернатор Андрій Бочаров заявив про масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області

"Уламки впали на півдні Волгограда, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За свідченнями

очевидців було уражено залізничну станцію "Шпалопропітка".