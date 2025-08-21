УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 789 4

Уражено Новошахтинський НПЗ та низку важливих об’єктів окупантів, - Генштаб

Удар по Новошахтинському НПЗ

Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах російських окупантів, серед яких НПЗ у Ростовській області, склад БпЛА і логістичний хаб в окупованому Донецьку та база пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області.

Атаки підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено.

Також дивіться: БпЛА атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. ВIДЕО

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, за даними Генштабу, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області рф.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Також читайте: Воронезьку область РФ атакували безпілотники: пошкоджено об’єкт енергетики, затримуються потяги

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

Автор: 

Донецьк (954) НПЗ (642) Донецька область (9369) Донецький район (26) Удари по РФ (483)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главное не останавливаться, это должно происходить ежедневно. И не верить никаким «миротворцам». Можно еще по месторождениям лупить, нефть-газ - ахиллесова пята этого монстра.
показати весь коментар
21.08.2025 13:16 Відповісти
"Принуждение России к миру"-вчись, Трамп, ось як треба примушувати Росію до миру. Крок за кроком, нафтопереробний завод, за нафтопереробним заводом, нафобаза за нафтобазою.
показати весь коментар
21.08.2025 13:48 Відповісти
А шмигаль + степанишина, з групою осіб в Урядовому кварталі, все, про якісь там ракети, теревені розводять, упродовж 4 років, як марення, із втратою відчуття реальності, чи без свідомості?????
показати весь коментар
21.08.2025 14:49 Відповісти
дуже дивно виглядають раз на півроку удари по цьому НПЗ. який знаходиться за 200 кілометрів від Краматорська прямо на кордоні з Україною. Того заводу всього дві установки АВТ-2,5-2, які повинні були припинити своє існування ще півроку тому через прямі влучання або нептунами" або "штормами". А що би не було навіть думки щось там відновлювати після уражент цих установок, то треба розхерачити хоча би пару нафтоперекачувальних станцій на тій нитці магістрального нафтопровода АО "Транснєфть-Пріволга", по якому з Самарської групи НПЗ качається сировина до Новошахтинська. Це відгалуження починається від ЛПДС "Красний Яр" (50°40'24.8"N 44°45'20.3"E), і йде через ЛПДС "Андреяновская" (49°57'04.8"N 41°54'49.9"E) і НПС "Суходольная" (49°39'56.0"N 40°59'40.0"E). Тим більше, що ці НПСи ще і дуже вразливі, бо прямо поряд знаходяться підстанції, які їх живлять. І якщо розхерачити ці НПСи, то тоді не прийдеться кожні півроку "клювати" дронами обидві установки АВТ, бо пропаде усілякий сенс їх відновлення, залізницею туди нафту у такому об'ємі не навозишся.
Не бачу жодних перешкод для радикального вирішення проблеми існування цього НПЗ прямо на кордоні з Україною. А на теріторії цього НПЗ на майбутнє повинна бути "заброшка" для місцевих "сталкерів" і мисливців за металобрухтом.
показати весь коментар
21.08.2025 15:05 Відповісти
 
 