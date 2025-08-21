Уражено Новошахтинський НПЗ та низку важливих об’єктів окупантів, - Генштаб

Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах російських окупантів, серед яких НПЗ у Ростовській області, склад БпЛА і логістичний хаб в окупованому Донецьку та база пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області.

Атаки підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, за даними Генштабу, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області рф.

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.