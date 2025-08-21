РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11032 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 518 3

Поражены Новошахтинский НПЗ и ряд важных объектов оккупантов, - Генштаб

Удар по Новошахтинскому НПЗ

Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российских оккупантов, среди которых НПЗ в Ростовской области, склад БпЛА и логистический хаб в оккупированном Донецке и база горюче-смазочных материалов в Воронежской области.

Атаки подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская область РФ). Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге российской федерации. Участвует в обеспечении вооруженных сил рф. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена.

Также смотрите: БпЛА атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. ВИДЕО

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины с целью уменьшения возможностей противника по применению БПЛА дальнего действия поразили склад БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк Донецкой области. Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта.

Кроме того, по данным Генштаба, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

Также читайте: Воронежскую область РФ атаковали беспилотники: поврежден объект энергетики, задерживаются поезда

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Автор: 

Донецьк (6329) НПЗ (268) Донецкая область (10548) Донецкий район (26) Удары по РФ (480)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное не останавливаться, это должно происходить ежедневно. И не верить никаким «миротворцам». Можно еще по месторождениям лупить, нефть-газ - ахиллесова пята этого монстра.
показать весь комментарий
21.08.2025 13:16 Ответить
"Принуждение России к миру"-вчись, Трамп, ось як треба примушувати Росію до миру. Крок за кроком, нафтопереробний завод, за нафтопереробним заводом, нафобаза за нафтобазою.
показать весь комментарий
21.08.2025 13:48 Ответить
А шмигаль + степанишина, з групою осіб в Урядовому кварталі, все, про якісь там ракети, теревені розводять, упродовж 4 років, як марення, із втратою відчуття реальності, чи без свідомості?????
показать весь комментарий
21.08.2025 14:49 Ответить
 
 