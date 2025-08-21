Поражены Новошахтинский НПЗ и ряд важных объектов оккупантов, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российских оккупантов, среди которых НПЗ в Ростовской области, склад БпЛА и логистический хаб в оккупированном Донецке и база горюче-смазочных материалов в Воронежской области.

Атаки подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская область РФ). Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге российской федерации. Участвует в обеспечении вооруженных сил рф. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена.

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины с целью уменьшения возможностей противника по применению БПЛА дальнего действия поразили склад БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк Донецкой области. Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта.

Кроме того, по данным Генштаба, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.