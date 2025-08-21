РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Воронежскую область РФ атаковали беспилотники: поврежден объект энергетики, задерживаются поезда

пролет украинского дрона

В результате падения дрона в Воронежской области поврежден объект энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора Александра Гусева, российская ПВО уничтожила в регионе 5 БпЛА. В результате падения беспилотников поврежден объект энергетики, без света остаются несколько сел.

Также на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов.

сподіваюсь це була ПС "Ліски-тяговая". Або "Поворіно-тяговая".
21.08.2025 08:18 Ответить
Добрі добрі українськи дрони. Майже голуби миру. Чім більше їх тім краще.
21.08.2025 08:20 Ответить
Это хорошо и правильно, но пора уде Фламинго с Украины полететь на моЦкву гнёзда вить..
21.08.2025 09:20 Ответить
 
 