БПЛА атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. ВИДЕО

Ночью 21 августа беспилотники атаковали Ростовскую область РФ. Под ударом оказался Новошахтинский НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители сообщили о взрывах в районе завода, а в соцсетях появились фото и видео пожара.

Как заявил врио губернатора Юрий Слюсарь, возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в ростовском Новошахтинске во время отражения атаки БПЛА, пострадавших нет.

Новошахтинский НПЗ - нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области (Россия). Единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

НПЗ (266) Удары по РФ (478)
А "Фламінго" що атакували? Інтернет?
21.08.2025 07:31 Ответить
"Фламінго" атакували в Мукачево, мабуть.
21.08.2025 07:36 Ответить
Добрі дрони.
Майже голуби миру.
Летить голуби на Парашу великими стаями. Чім більше таких українських голубів тім краше.
21.08.2025 07:53 Ответить
Дуже дивно, що цей НПЗ, який знаходитья за 200 км від Краматорська, ще взагалі працює. Це просто якійсь пройоб. Там всього того заводу - дві установки АВТ-2,5-2. Майже все дизпаливо на донецькому напрямку виробляється на цьому НПЗ.
21.08.2025 08:04 Ответить
Здорово конечно но пора бы уже Фламинго полететь косяками на моЦкву...
21.08.2025 09:18 Ответить
 
 