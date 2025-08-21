БПЛА атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. ВИДЕО

Ночью 21 августа беспилотники атаковали Ростовскую область РФ. Под ударом оказался Новошахтинский НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители сообщили о взрывах в районе завода, а в соцсетях появились фото и видео пожара.

Как заявил врио губернатора Юрий Слюсарь, возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в ростовском Новошахтинске во время отражения атаки БПЛА, пострадавших нет.

Новошахтинский НПЗ - нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области (Россия). Единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.