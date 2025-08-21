УКР
БпЛА атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. ВIДЕО

Вночі 21 серпня безпілотники атакували Ростовську область РФ. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомили про вибухи у районі заводу, а соцмережах з'явилися фото та відео пожежі.

Як заявив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар, займання сталося на одному з промислових підприємств у ростовському Новошахтинську під час відбиття атаки БПЛА, постраждалих немає.

Новошахтинський НПЗ - нафтопереробне підприємство у Ростовській області (Росія). Єдиний нафтопереробний завод, що працює у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового, та дизельного пального, прямогонного бензину.

НПЗ (642) Удари по РФ (480)
А "Фламінго" що атакували? Інтернет?
21.08.2025 07:31 Відповісти
"Фламінго" атакували в Мукачево, мабуть.
21.08.2025 07:36 Відповісти
Добрі дрони.
Майже голуби миру.
Летить голуби на Парашу великими стаями. Чім більше таких українських голубів тім краше.
21.08.2025 07:53 Відповісти
Дуже дивно, що цей НПЗ, який знаходитья за 200 км від Краматорська, ще взагалі працює. Це просто якійсь пройоб. Там всього того заводу - дві установки АВТ-2,5-2. Майже все дизпаливо на донецькому напрямку виробляється на цьому НПЗ.
21.08.2025 08:04 Відповісти
Здорово конечно но пора бы уже Фламинго полететь косяками на моЦкву...
21.08.2025 09:18 Відповісти
 
 