БпЛА атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. ВIДЕО
Вночі 21 серпня безпілотники атакували Ростовську область РФ. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві жителі повідомили про вибухи у районі заводу, а соцмережах з'явилися фото та відео пожежі.
Як заявив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар, займання сталося на одному з промислових підприємств у ростовському Новошахтинську під час відбиття атаки БПЛА, постраждалих немає.
Новошахтинський НПЗ - нафтопереробне підприємство у Ростовській області (Росія). Єдиний нафтопереробний завод, що працює у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового, та дизельного пального, прямогонного бензину.
Майже голуби миру.
Летить голуби на Парашу великими стаями. Чім більше таких українських голубів тім краше.