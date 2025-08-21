БпЛА атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. ВIДЕО

Вночі 21 серпня безпілотники атакували Ростовську область РФ. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомили про вибухи у районі заводу, а соцмережах з'явилися фото та відео пожежі.

Як заявив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар, займання сталося на одному з промислових підприємств у ростовському Новошахтинську під час відбиття атаки БПЛА, постраждалих немає.

Новошахтинський НПЗ - нафтопереробне підприємство у Ростовській області (Росія). Єдиний нафтопереробний завод, що працює у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового, та дизельного пального, прямогонного бензину.