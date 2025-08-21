Воронезьку область РФ атакували безпілотники: пошкоджено об’єкт енергетики, затримуються потяги

Внаслідок падіння дрона у Воронезькій області пошкоджено об'єкт енергетики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора Олександра Гусєва, російська ППО знищила у регіоні 5 БпЛА. Внаслідок падіння безпілотники пошкоджено об'єкт енергетики, без світла залишаються кілька сіл.

Також на ділянці Россошь-Сохрановка у Воронезькій області затримуються 19 поїздів.

