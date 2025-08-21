УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14332 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
975 3

Воронезьку область РФ атакували безпілотники: пошкоджено об’єкт енергетики, затримуються потяги

проліт українського дрона

Внаслідок падіння дрона у Воронезькій області пошкоджено об'єкт енергетики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора Олександра Гусєва, російська ППО знищила у регіоні 5 БпЛА. Внаслідок падіння безпілотники пошкоджено об'єкт енергетики, без світла залишаються кілька сіл.

Також на ділянці Россошь-Сохрановка у Воронезькій області затримуються 19 поїздів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БпЛА атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4727) Удари по РФ (480)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сподіваюсь це була ПС "Ліски-тяговая". Або "Поворіно-тяговая".
показати весь коментар
21.08.2025 08:18 Відповісти
Добрі добрі українськи дрони. Майже голуби миру. Чім більше їх тім краще.
показати весь коментар
21.08.2025 08:20 Відповісти
Это хорошо и правильно, но пора уде Фламинго с Украины полететь на моЦкву гнёзда вить..
показати весь коментар
21.08.2025 09:20 Відповісти
 
 