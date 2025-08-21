Воронезьку область РФ атакували безпілотники: пошкоджено об’єкт енергетики, затримуються потяги
Внаслідок падіння дрона у Воронезькій області пошкоджено об'єкт енергетики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами губернатора Олександра Гусєва, російська ППО знищила у регіоні 5 БпЛА. Внаслідок падіння безпілотники пошкоджено об'єкт енергетики, без світла залишаються кілька сіл.
Також на ділянці Россошь-Сохрановка у Воронезькій області затримуються 19 поїздів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар21.08.2025 08:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар21.08.2025 08:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар21.08.2025 09:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль