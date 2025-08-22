РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12070 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 128 7

Дроны атаковали Волгоград: в городе слышали более десяти взрывов

Украинские дроны атаковали Липецкую область

В ночь на 22 августа над Волгоградом прогремели десятки взрывов. Обломки беспилотников вызвали возгорание сухой травы, аэропорт перешел в режим "Ковер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам местных жителей над городом прозвучало более десяти взрывов, говорят, что дроны летели низко над городом, был слышен звук моторов и видны вспышки в небе над Волгой.

Жители также сообщили о сильных звуках взрывов в соседнем Волжском.

Губернатор Андрей Бочаров заявил о массированной атаке БПЛА на территорию Волгоградской области

"Обломки упали на юге Волгограда, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев была поражена железнодорожная станция "Шпалопропитка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен Новошахтинский НПЗ и ряд важных объектов оккупантов, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (4124) Волгоград (60) Удары по РФ (480)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добрає утра таварішчі )
показать весь комментарий
22.08.2025 06:49 Ответить
Сталінград в агнє!
показать весь комментарий
22.08.2025 06:54 Ответить
Це правильні дрони, вони знають куди летіти. Не будем їм мішати.
показать весь комментарий
22.08.2025 07:26 Ответить
По словам очевидцев, снова атакована головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода Дружба в Унече Брянской области. Там сейчас сильный пожар. Эту информацию подтверждают и украинские каналы.
показать весь комментарий
22.08.2025 07:38 Ответить
Канали "телеграму"? Так там багато чого підтверджують.
показать весь комментарий
22.08.2025 07:58 Ответить
Так ото такими комарами, як на фото, ми щось там "виносимо"? Отіми піонерськими планераии з гуртків "очумєлиє рукі"? Ну, так ми ще довго будемо комарам очі довбати.
показать весь комментарий
22.08.2025 07:56 Ответить
Піди, і зроби "Зірку Смерті"...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:01 Ответить
 
 