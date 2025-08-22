Дроны атаковали Волгоград: в городе слышали более десяти взрывов

В ночь на 22 августа над Волгоградом прогремели десятки взрывов. Обломки беспилотников вызвали возгорание сухой травы, аэропорт перешел в режим "Ковер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам местных жителей над городом прозвучало более десяти взрывов, говорят, что дроны летели низко над городом, был слышен звук моторов и видны вспышки в небе над Волгой.

Жители также сообщили о сильных звуках взрывов в соседнем Волжском.

Губернатор Андрей Бочаров заявил о массированной атаке БПЛА на территорию Волгоградской области

"Обломки упали на юге Волгограда, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев была поражена железнодорожная станция "Шпалопропитка".

