Беспилотники ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ. ВИДЕО
В России заявили, что якобы украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Кроме того, информацию об атаке на регион подтвердил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА.
Он отметил, что обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.
Стоит отметить, что порт Усть-Луга - является крупнейшим морским портом России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.
Буданге и ГУР респект за работу.
Поки Єрмак при владі - у нас будуть лише потужні гундосики.
Подовженою версією "Нептунів" можна було крити купу військових цілей...