РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8926 посетителей онлайн
Новости Видео Атаки БпЛА по РФ Атака дронов на регионы РФ
7 293 26

Беспилотники ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ. ВИДЕО

В России заявили, что якобы украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, информацию об атаке на регион подтвердил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА.

Он отметил, что обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также смотрите: Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. ВИДЕО

Стоит отметить, что порт Усть-Луга - является крупнейшим морским портом России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.

Автор: 

беспилотник (4135) Удары по РФ (486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Ну,хоч на це дозволу від американців не треба.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:30 Ответить
+25
Добра новина жаль мало. З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !
показать весь комментарий
24.08.2025 08:34 Ответить
+16
Гойдааааааааааааааа...
показать весь комментарий
24.08.2025 08:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гойдааааааааааааааа...
показать весь комментарий
24.08.2025 08:26 Ответить
Шикарный фейерверк к Дню независимости Украины.

Буданге и ГУР респект за работу.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:39 Ответить
Ну,хоч на це дозволу від американців не треба.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:30 Ответить
но "Доні-два тижні" будєт очєнь нєдаволєн...
показать весь комментарий
24.08.2025 08:35 Ответить
***** ,напевно,тримає на Трампона купу матеріалів того ********,й тому на публіку ************ роздуває щоки та хмурить брови(((
показать весь комментарий
24.08.2025 09:15 Ответить
Добра новина жаль мало. З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !
показать весь комментарий
24.08.2025 08:34 Ответить
Якщо б по порту вдарили 2-3 "Фламінго" то пожежей діло б не обійшлось бо порта не було. Так де 2-3 "Фламінго"? Про них вже тиждень торочать і роблять по одній в день.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:34 Ответить
Фламінго в касетному виконанні. Ото тєма!
показать весь комментарий
24.08.2025 08:53 Ответить
Чи давали союзники згоду на фотографування того фламінго?Чи це лиш іпсо?
показать весь комментарий
24.08.2025 09:22 Ответить
Якби у розпорядженні ЗСУ були ракети дальністю 3000 км - як думаєш, відразу вдарили б по дислокації тушок і мігів, чи через 5 хвилин?
Поки Єрмак при владі - у нас будуть лише потужні гундосики.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:52 Ответить
Позитив с утра!))))
показать весь комментарий
24.08.2025 08:36 Ответить
Такое видео поднимает настроение и общий тонус лучше всякого элитного сорта кофе.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:41 Ответить
Кацапчики! Знімайте довші відосики! Дивився б, та дивився...
показать весь комментарий
24.08.2025 08:37 Ответить
На довші відосики у них інета не вистачає ))
показать весь комментарий
24.08.2025 08:45 Ответить
А що трапилося? Невже долетіли якісь дрони при найпотужнішому в світі ППО?(Зі слів кацапів). Дуже зранку приємна новина! З Днем Незалежності!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 08:47 Ответить
Тобі і "пацанам "коли- небудь дійде кого треба за "помідори" хватати за це?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:49 Ответить
От хитрі "хахли"! Придумали "обломкові" БПЛА! Фактично - "літаючий касетний *********... Будь-яке влучання зенітного снаряду - і БПЛА, замість вибухнуть, розділяється на "абломки", і кожен з них летить по своїй траєкторії та шукає власну ціль...
показать весь комментарий
24.08.2025 08:54 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 09:03 Ответить
Ох уж ці уламки
показать весь комментарий
24.08.2025 09:04 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 09:17 Ответить
Росіянам треба кидати палити. Особливо там, де попало. Паліть там, де ще не попало
показать весь комментарий
24.08.2025 09:24 Ответить
Губернатор Дрозденко - в пітєрзбурзі дуже багато українців. Нас дуже багато по всій московщині - треба вже це якось використовувати. Хоча напевно вже.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:37 Ответить
Запальні уламки.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:42 Ответить
Менш ніж за 900 км від українського кордону.
Подовженою версією "Нептунів" можна було крити купу військових цілей...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:55 Ответить
Мабуть, ревізія у московитів, от і палять, щоб недостачу приховати!?!?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:14 Ответить
 
 