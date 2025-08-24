РУС
Беспилотники ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ. ВИДЕО

В России заявили, что якобы украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, информацию об атаке на регион подтвердил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА.

Он отметил, что обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также смотрите: Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. ВИДЕО

Стоит отметить, что порт Усть-Луга - является крупнейшим морским портом России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.

Добра новина жаль мало. З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !
Ну,хоч на це дозволу від американців не треба.
Гойдааааааааааааааа...
Шикарный фейерверк к Дню независимости Украины.

Буданге и ГУР респект за работу.
Ну,хоч на це дозволу від американців не треба.
но "Доні-два тижні" будєт очєнь нєдаволєн...
***** ,напевно,тримає на Трампона купу матеріалів того ********,й тому на публіку ************ роздуває щоки та хмурить брови(((
Добра новина жаль мало. З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !
Якщо б по порту вдарили 2-3 "Фламінго" то пожежей діло б не обійшлось бо порта не було. Так де 2-3 "Фламінго"? Про них вже тиждень торочать і роблять по одній в день.
Фламінго в касетному виконанні. Ото тєма!
Чи давали союзники згоду на фотографування того фламінго?Чи це лиш іпсо?
Грабський на каналі Кисельова Євгена сказав, що Фламінго в кращому випадку можуть бути ближче до зими(
Якби у розпорядженні ЗСУ були ракети дальністю 3000 км - як думаєш, відразу вдарили б по дислокації тушок і мігів, чи через 5 хвилин?
Поки Єрмак при владі - у нас будуть лише потужні гундосики.
Можна і дроном,але по складу азотних добрив,тоді точно порту каюк.
Усть-Луга не відвантажує добрива. Тільки нафта та нафтопродукти, та СПГ. Там окрім терміналу НОВАТЕК поряд знаходиться термінал "Транснєфть-Балтка", термінал "Вть-Луга Ойл" (перевантаження нафтопродуктів із залізничного транспорта на морські танкери). і ще поряд є комплекс зрідженого газу "СІБУР-Портенерго".
там справа не просто у пожежі. Внаслідок влучання дрона критичних пошкоджень зазначала установка кріогенного фракціонування газового конденсату. Таким чином весь газопереробний комплекс надовго припинив роботу, бо саме ця установка розділяє компоненти, які далі йдуть або на експорт, або як сировина для Балтійського газохімічного комплексу. БГК виробляє високоякісний поліетилєн і поліпропілєн, і є одним з найбільших у світі виробником поліетилєну. Цей комплек рф будувала у партнерстві з Китаєм.
Позитив с утра!))))
Такое видео поднимает настроение и общий тонус лучше всякого элитного сорта кофе.
Кацапчики! Знімайте довші відосики! Дивився б, та дивився...
На довші відосики у них інета не вистачає ))
Та добре що хоч таке знімають,спеціалісти хоч розуміють чи все летить куди треба..
А що трапилося? Невже долетіли якісь дрони при найпотужнішому в світі ППО?(Зі слів кацапів). Дуже зранку приємна новина! З Днем Незалежності!!!
Тобі і "пацанам "коли- небудь дійде кого треба за "помідори" хватати за це?
От хитрі "хахли"! Придумали "обломкові" БПЛА! Фактично - "літаючий касетний *********... Будь-яке влучання зенітного снаряду - і БПЛА, замість вибухнуть, розділяється на "абломки", і кожен з них летить по своїй траєкторії та шукає власну ціль...
показать весь комментарий
Ох уж ці уламки
«Хлапок , абломкі, задимлєніє»
Росіянам треба кидати палити. Особливо там, де попало. Паліть там, де ще не попало
Губернатор Дрозденко - в пітєрзбурзі дуже багато українців. Нас дуже багато по всій московщині - треба вже це якось використовувати. Хоча напевно вже.
Може колись вони про це згадають. І попросяться назад.
Коли холодильник переможе телевізор.

А так - асимілювалися. Насправді туди таких з 16 ст. вже десятки мільйонів переїхало
Там было две волны "лимиты" с Укрвины, в начале 60-х -( 100 тыс. семей) на строительство противоприливной плотины и в конце 60 -х еще 100 тыс.
Запальні уламки.
Менш ніж за 900 км від українського кордону.
Подовженою версією "Нептунів" можна було крити купу військових цілей...
Мабуть, ревізія у московитів, от і палять, щоб недостачу приховати!?!?
Ви вже всі зі своїм фламінго дістали . Це все піар і понти влади одні змі розповідають що воно виробляється по одній вдень інші на стадії розробки ! А те що показували то пусті корпуси ! Як би було все те що обіцяла влада все давно летіла по військовим об'єктам і стратегічним в рашку ! Питання якщо є така ракета дому не вдарять по Елабузі де завод з виробництва шахедів . Краще і доцільніше знищить завод з купою шахедів чим збивати кожен окремо ! А тепер де оце все обіцяне владою і зелею воно давно було летіти по рашкі і не личить бо все це понти , піар і підняття рейтингу влади брехунів і бариг на війні , крові і смертях які грабують країну під час війни ! • У серпні 2024 року про успішне бойове турбореактивної ракети-дрону «Паляниця», з дальністю до 700 км і бойовою частиною 100 кг.
• У серпні 2024 року про випробувану універсальну балістичну ракету (ймовірно - «Грім-2»).
• У грудні 2024 року про крилату ракету-дрон «Пекло» з аналогічною дальністю до 700 км, що вже нібито випускається серійно.
• У грудні 2024 року про ракету «Рута», яка нібито проходить випробування.
• У лютому 2025 року про крилату ракета «Трембіта» з дальністю понад 140 км.
• У березні 2025 року про нову ракету «Довгий нептун», з дальністю до 1000 км, яка вже нібито успішно пройшла випробування і була застосована у боях.
І де це все? Ось і фламінго там пристроять...
Колись показували відео з вибухами на рос. арсеналах - коментували, що таке можливо з-за застосуванням потужніших ракет (дронів) ніж типу Лютого, чи Бобра.
Останнім часом мені здається, що військові прикинули співвідношення ціни до можливості подолати ППО і вирішили, що краще масово робити простіші дрони-камікадзе, аніж складні і дорогі засоби з реактивними двигунами. З тієї ж причини ми більше не побачимо "Вільху", бо дешевше наробити дронів, які і літають значно далі.

Також треба пам'ятати, що український ВПК періодично зазнає серйозних ракетних ударів, від яких не може повністю захистити навіть столичне ППО, що вже казати про інші області.
Саме тому ми, скоріш за все, ніколи не побачимо застосування "Фламінго", бо якщо її озвучені характеристики правдиві, то кацапи будуть вицілювати її виробництво всім, що в них є, і таки знайдуть, бо в Україні тисячі хворих на голову колаборантів, та навіть якби їх не було - є Єрмак.
А якщо зрозуміти, що ніхто ніколи не анонсує настільки критично важливу зброю ще до її бойового застосування, то цілком зрозуміло, що "Фламінго" - це тупий піар в стилі кацапських мультиків про аналоговнєти зелених шоуменів.
Україна має дооооовгі руки... Так і до горляники ***** дотягнеться.
Красивоє показують
Яка п#зда???? То "камышовое задымленье"!!! Тиждень трохи подимить і забавовниться (схлопнєца по-ординські)
Гарно. "Можєм пафтаріть" (С)
Констатуємо факти і те, що бажають показати "фактами" засрашинці (реальні - з "*", фейкові від засрашки з "+"):
- від України до Усть-Луги ~900 км (*);
- маршрут дронів був вздовж "західного кордону" засрашки - половину якого - це кордон з "геополітичним супротивником" - з НАТО (*);
- це найзахищеніша ППО частина засрашки - там все в 100500 шарів закрито радарами ближнього, середнього та дальнього виявлення, а також, очевидно, пусковими С-300, С-400, С-450, С-500 (+);
- там, в члєнінградській області, розгорнуто новенький "члєнінградський військовий округ" (*), з новенькими дивізіями (+), укомплектованими всім новеньким і якісним (+) - я не вигадую, я повторюю за засрашинцями поки що. І цим вони "грозять шведу" (*). Звідти, очевидно (+).
- ну і найголовніший факт: принаймні 10 дронів ЗСУ літакового типу пролетіли 900 км над найзахищенішою частиною РФ і прицільно, своїми уламками, влучили в ціль, в яку планували влучити. (* - вірогідно, 10 - це кількість вибухів, які чули в містечку Усть-Луга, а скільки реально було дронів - хз)
