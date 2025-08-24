Беспилотники ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ. ВИДЕО
В России заявили, что якобы украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Кроме того, информацию об атаке на регион подтвердил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА.
Он отметил, что обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.
Стоит отметить, что порт Усть-Луга - является крупнейшим морским портом России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.
Буданге и ГУР респект за работу.
Поки Єрмак при владі - у нас будуть лише потужні гундосики.
Коли холодильник переможе телевізор.
А так - асимілювалися. Насправді туди таких з 16 ст. вже десятки мільйонів переїхало
Подовженою версією "Нептунів" можна було крити купу військових цілей...
• У серпні 2024 року про випробувану універсальну балістичну ракету (ймовірно - «Грім-2»).
• У грудні 2024 року про крилату ракету-дрон «Пекло» з аналогічною дальністю до 700 км, що вже нібито випускається серійно.
• У грудні 2024 року про ракету «Рута», яка нібито проходить випробування.
• У лютому 2025 року про крилату ракета «Трембіта» з дальністю понад 140 км.
• У березні 2025 року про нову ракету «Довгий нептун», з дальністю до 1000 км, яка вже нібито успішно пройшла випробування і була застосована у боях.
І де це все? Ось і фламінго там пристроять...
Також треба пам'ятати, що український ВПК періодично зазнає серйозних ракетних ударів, від яких не може повністю захистити навіть столичне ППО, що вже казати про інші області.
Саме тому ми, скоріш за все, ніколи не побачимо застосування "Фламінго", бо якщо її озвучені характеристики правдиві, то кацапи будуть вицілювати її виробництво всім, що в них є, і таки знайдуть, бо в Україні тисячі хворих на голову колаборантів, та навіть якби їх не було - є Єрмак.
А якщо зрозуміти, що ніхто ніколи не анонсує настільки критично важливу зброю ще до її бойового застосування, то цілком зрозуміло, що "Фламінго" - це тупий піар в стилі
кацапських мультиків про аналоговнєтизелених шоуменів.
- від України до Усть-Луги ~900 км (*);
- маршрут дронів був вздовж "західного кордону" засрашки - половину якого - це кордон з "геополітичним супротивником" - з НАТО (*);
- це найзахищеніша ППО частина засрашки - там все в 100500 шарів закрито радарами ближнього, середнього та дальнього виявлення, а також, очевидно, пусковими С-300, С-400, С-450, С-500 (+);
- там, в члєнінградській області, розгорнуто новенький "члєнінградський військовий округ" (*), з новенькими дивізіями (+), укомплектованими всім новеньким і якісним (+) - я не вигадую, я повторюю за засрашинцями поки що. І цим вони "грозять шведу" (*). Звідти, очевидно (+).
- ну і найголовніший факт: принаймні 10 дронів ЗСУ літакового типу пролетіли 900 км над найзахищенішою частиною РФ і прицільно, своїми уламками, влучили в ціль, в яку планували влучити. (* - вірогідно, 10 - це кількість вибухів, які чули в містечку Усть-Луга, а скільки реально було дронів - хз)