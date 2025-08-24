Беспилотники ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ. ВИДЕО

В России заявили, что якобы украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, информацию об атаке на регион подтвердил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА.

Он отметил, что обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Стоит отметить, что порт Усть-Луга - является крупнейшим морским портом России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.