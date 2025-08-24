УКР
Безпілотники вдарили по порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ. ВIДЕО

У Росії заявили, що нібито українські безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Крім того, інформацію про атаку на регіон підтвердив губернатор Олександр Дрозденко. За його словами, вранці над портом Усть-Луга було знищено 10 БПЛА.

Він зазначив, що уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі НОВАТЕК. На гасінні пожежі працюють пожежники та МНС. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також дивіться: Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО

Варто зазначити, що порт Усть‑Луга - є найбільшим морським портом Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно.

+24
Ну,хоч на це дозволу від американців не треба.
24.08.2025 08:30 Відповісти
+24
Добра новина жаль мало. З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !
24.08.2025 08:34 Відповісти
+15
Гойдааааааааааааааа...
24.08.2025 08:26 Відповісти
Гойдааааааааааааааа...
24.08.2025 08:26 Відповісти
Шикарный фейерверк к Дню независимости Украины.

Буданге и ГУР респект за работу.
24.08.2025 09:39 Відповісти
Ну,хоч на це дозволу від американців не треба.
24.08.2025 08:30 Відповісти
но "Доні-два тижні" будєт очєнь нєдаволєн...
24.08.2025 08:35 Відповісти
***** ,напевно,тримає на Трампона купу матеріалів того ********,й тому на публіку ************ роздуває щоки та хмурить брови(((
24.08.2025 09:15 Відповісти
Добра новина жаль мало. З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !
24.08.2025 08:34 Відповісти
Якщо б по порту вдарили 2-3 "Фламінго" то пожежей діло б не обійшлось бо порта не було. Так де 2-3 "Фламінго"? Про них вже тиждень торочать і роблять по одній в день.
24.08.2025 08:34 Відповісти
Фламінго в касетному виконанні. Ото тєма!
24.08.2025 08:53 Відповісти
Чи давали союзники згоду на фотографування того фламінго?Чи це лиш іпсо?
24.08.2025 09:22 Відповісти
Якби у розпорядженні ЗСУ були ракети дальністю 3000 км - як думаєш, відразу вдарили б по дислокації тушок і мігів, чи через 5 хвилин?
Поки Єрмак при владі - у нас будуть лише потужні гундосики.
24.08.2025 09:52 Відповісти
Позитив с утра!))))
24.08.2025 08:36 Відповісти
Такое видео поднимает настроение и общий тонус лучше всякого элитного сорта кофе.
24.08.2025 09:41 Відповісти
Кацапчики! Знімайте довші відосики! Дивився б, та дивився...
24.08.2025 08:37 Відповісти
На довші відосики у них інета не вистачає ))
24.08.2025 08:45 Відповісти
А що трапилося? Невже долетіли якісь дрони при найпотужнішому в світі ППО?(Зі слів кацапів). Дуже зранку приємна новина! З Днем Незалежності!!!
24.08.2025 08:47 Відповісти
Тобі і "пацанам "коли- небудь дійде кого треба за "помідори" хватати за це?
24.08.2025 08:49 Відповісти
От хитрі "хахли"! Придумали "обломкові" БПЛА! Фактично - "літаючий касетний *********... Будь-яке влучання зенітного снаряду - і БПЛА, замість вибухнуть, розділяється на "абломки", і кожен з них летить по своїй траєкторії та шукає власну ціль...
24.08.2025 08:54 Відповісти
24.08.2025 09:03 Відповісти
Ох уж ці уламки
24.08.2025 09:04 Відповісти
24.08.2025 09:17 Відповісти
Росіянам треба кидати палити. Особливо там, де попало. Паліть там, де ще не попало
24.08.2025 09:24 Відповісти
Губернатор Дрозденко - в пітєрзбурзі дуже багато українців. Нас дуже багато по всій московщині - треба вже це якось використовувати. Хоча напевно вже.
24.08.2025 09:37 Відповісти
Запальні уламки.
24.08.2025 09:42 Відповісти
Менш ніж за 900 км від українського кордону.
Подовженою версією "Нептунів" можна було крити купу військових цілей...
24.08.2025 09:55 Відповісти
Мабуть, ревізія у московитів, от і палять, щоб недостачу приховати!?!?
24.08.2025 10:14 Відповісти
 
 