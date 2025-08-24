Безпілотники вдарили по порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ. ВIДЕО
У Росії заявили, що нібито українські безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Крім того, інформацію про атаку на регіон підтвердив губернатор Олександр Дрозденко. За його словами, вранці над портом Усть-Луга було знищено 10 БПЛА.
Він зазначив, що уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі НОВАТЕК. На гасінні пожежі працюють пожежники та МНС. За попередніми даними, постраждалих немає.
Варто зазначити, що порт Усть‑Луга - є найбільшим морським портом Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно.
Буданге и ГУР респект за работу.
Поки Єрмак при владі - у нас будуть лише потужні гундосики.
Подовженою версією "Нептунів" можна було крити купу військових цілей...