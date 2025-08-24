РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8652 посетителя онлайн
Новости
3 349 34

Ударный дрон атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар

Атака на Кружскую АЭС

ПВО сбила БПЛА возле Курской АЭС - его обломки повредили трансформатор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

По данным ресурса SHOT, серия взрывов прогремела в Курчатове Курской области.

Очевидцы рассказали, что слышно было не менее 5-6 взрывов в пригороде Курчатова, начиная с 00:30 ночи. Предварительно, система ПВО сбивала украинские дроны типа "Лютый".

Курская АЭС

Также читайте: В России городу с 35-тысячным населением отключили воду, чтобы потушить Новошахтинский НПЗ

"В пресс-службе атомной станции сообщили, что при падении "аппарат сдетонировал", в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%", - сообщил российский ресурс "ВЧК-ОГПУ".

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.

Автор: 

АЭС (548) Курск (1182) Удары по РФ (490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Навряд Україна пускала дрони біля АЕС.
Чергова кацапська провокація. Не здивуюсь, якщо кацапи туди відкинуть уламки наших дронів, збитих за 1000 км звідти, і запросять іноземні ЗМІ, типу "дивіться, український дрон!".
показать весь комментарий
24.08.2025 09:46 Ответить
+8
Навіщо московити збивають дрони над аес? Дивні...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:42 Ответить
+7
Не бачу нічого хорошого в цій новині. Таким чином, кацапи отримують виправдання ударів по українським АЕС.
Можете і далі змагатися в дотепності жартів. (
показать весь комментарий
24.08.2025 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо московити збивають дрони над аес? Дивні...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:42 Ответить
да-нєнада мешать єму далєтєть до целі...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:44 Ответить
Щоб звинуватить "бандєровській рєжім у тєрорізмє",мірного атома кацапсятинам.☹️
показать весь комментарий
24.08.2025 09:46 Ответить
скотиняки! (с)...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:57 Ответить
це кацапське "ПВО". Це впали "Обломкі".
показать весь комментарий
24.08.2025 09:43 Ответить
вы забьёте нам сколько сможете, мы вам - сколько захотим
показать весь комментарий
24.08.2025 09:45 Ответить
Слава Україні!
показать весь комментарий
24.08.2025 09:48 Ответить
Ми кращє вас забʼєм скільки треба.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:36 Ответить
Кацап, мы уже "забили" ваших больше миллиона, а вам всё мало?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:57 Ответить
Навряд Україна пускала дрони біля АЕС.
Чергова кацапська провокація. Не здивуюсь, якщо кацапи туди відкинуть уламки наших дронів, збитих за 1000 км звідти, і запросять іноземні ЗМІ, типу "дивіться, український дрон!".
показать весь комментарий
24.08.2025 09:46 Ответить
Таки файні в нас уламки. Треба розобити дрон "Уламок".
показать весь комментарий
24.08.2025 09:47 Ответить
І ракету - Чагарник.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:52 Ответить
Ракету Шибенниця і В'язниця.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:11 Ответить
Саме так) В цей великий день України,треба готувати рашку до опалювального сезону)Ждітє,кацапи)Ваши мєбєля і нєпасільним трудом нажитає імущєства спалите ви в теплокотельнях та буржуйках))Скоро буде)
показать весь комментарий
24.08.2025 09:50 Ответить
Не бачу нічого хорошого в цій новині. Таким чином, кацапи отримують виправдання ударів по українським АЕС.
Можете і далі змагатися в дотепності жартів. (
показать весь комментарий
24.08.2025 10:05 Ответить
Це дуже хороша новина, наступного разу, надіюся дрон не підведе і захєрачить по рєактору. Курвська АЄС це сістра-блізнєц Чорнобиля. Там можна влаштувати нормальну двіжуху, що ***** після її вибуху буде вже не до нас
показать весь комментарий
24.08.2025 10:09 Ответить
Мабуть вже забули про графіки відключень світла... Та і судячи з усього, можуть буди проблеми із газом.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:15 Ответить
Кацап не треба ніякого виправдання. Здавалося б це вже повинно бути зрозуміло й такому тупому бевзю як ти але ні,тобі не зрозуміло...
показать весь комментарий
24.08.2025 10:37 Ответить
Вы действительно такой тупой, или это за деньги пишите?
показать весь комментарий
24.08.2025 11:16 Ответить
А москворот розумний виходить? Щось не клеїться.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:28 Ответить
На війні усі засоби хороші, знімайте білі пальтечки...
Не можна із гопотою воювати по джентельменські- доказано Ізраїлем((
показать весь комментарий
24.08.2025 10:44 Ответить
Якісь дебіли взагалі й*бнулись - дрони на АЕС запускати?! Хочуть, що б Україну звинуватили у ядерному терроризмі та кацапня отримала усі виправдання для ударів по наших АЕС?! Якщо це не провокація кацапні, то імбецилів, які зробили, слід відправити під трибунал! А дебілів, які над цим рдцть - в дурку!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:42 Ответить
Кацапам не потрібні ніякі виправдання, кловунша.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:45 Ответить
А захоплювати АЕС норм?
І світ це допустив!
Не треба істерити так
показать весь комментарий
24.08.2025 10:46 Ответить
Мы с вами расходимся в политических вопросах, но здесь. Дебилизм это мягко сказано стрелять по АЭС, а трындеть какие мы герои по поводу такого это уже более серьезно. Ниже, одна дама заявляет, что кацапам не надо повода, только она не может дотумкать, что многим нашим "друзьям" такой повод ой как пригодиться!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:52 Ответить
А ничего, что кацапы сами по своим АЭС из ПВО лупят и обвиняют в обстрелах Украину?
Приснопамятный Стрелков-Гиркин ещё в 2014 году учил как нужно устраивать провокации.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:02 Ответить
Они обвиняют кого-то не себя! Разницу улавливаете?
показать весь комментарий
24.08.2025 11:13 Ответить
Справа в тому, що всім пох кого вони там звинувачують.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:17 Ответить
Таки нет! Это как в суде. Суду пох. кто украл, но если ты сознался, тогда посадят тебя!
показать весь комментарий
24.08.2025 11:20 Ответить
В суді вони звинувачені злочинці. Кого звинувачують звинувачені нікого не цікавить.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:21 Ответить
Дуже не розумно з української сторони запускати дони в сторону АЕС, я впевнений, що дуже скоро буде відповідь по українським АЕС, тільки завдяки яким тримається енергосистема України
показать весь комментарий
24.08.2025 10:50 Ответить
А я впевнений, що це кацапська провокація до Дня Незалежності України.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:04 Ответить
На війні ніхто не чекає запитань, щоб давати відповіді.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:20 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 11:24 Ответить
 
 