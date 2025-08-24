Ударный дрон атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар

ПВО сбила БПЛА возле Курской АЭС - его обломки повредили трансформатор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

По данным ресурса SHOT, серия взрывов прогремела в Курчатове Курской области.

Очевидцы рассказали, что слышно было не менее 5-6 взрывов в пригороде Курчатова, начиная с 00:30 ночи. Предварительно, система ПВО сбивала украинские дроны типа "Лютый".

"В пресс-службе атомной станции сообщили, что при падении "аппарат сдетонировал", в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%", - сообщил российский ресурс "ВЧК-ОГПУ".

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.