Ударный дрон атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар
ПВО сбила БПЛА возле Курской АЭС - его обломки повредили трансформатор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
По данным ресурса SHOT, серия взрывов прогремела в Курчатове Курской области.
Очевидцы рассказали, что слышно было не менее 5-6 взрывов в пригороде Курчатова, начиная с 00:30 ночи. Предварительно, система ПВО сбивала украинские дроны типа "Лютый".
"В пресс-службе атомной станции сообщили, что при падении "аппарат сдетонировал", в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%", - сообщил российский ресурс "ВЧК-ОГПУ".
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, вспыхнул пожар.
Чергова кацапська провокація. Не здивуюсь, якщо кацапи туди відкинуть уламки наших дронів, збитих за 1000 км звідти, і запросять іноземні ЗМІ, типу "дивіться, український дрон!".
Можете і далі змагатися в дотепності жартів. (
Не можна із гопотою воювати по джентельменські- доказано Ізраїлем((
І світ це допустив!
Не треба істерити так
Приснопамятный Стрелков-Гиркин ещё в 2014 году учил как нужно устраивать провокации.