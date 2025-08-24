УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9292 відвідувача онлайн
Новини
1 647 15

Ударний дрон атакував об’єкт на Курській АЕС - виникла пожежа

Атака на Круську АЕС

ППО збила БПЛА біля Курської АЕС - його уламки пошкодили трансформатор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

За даними ресурсу SHOT, серія вибухів пролунала у Курчатові Курської області. 

Очевидці розповіли, що чути було не менше 5-6 вибухів у передмісті Курчатова, починаючи з 00:30 ночі. Попередньо, система ППО збивала українські дрони типу "Лютий".

Курська АЕС

Також читайте: У Росії місту з 35-тисячним населенням відключили воду, щоб загасити Новошахтинський НПЗ

"У пресслужбі атомної станції повідомили, що при падінні "апарат здетонував", у результаті було пошкоджено трансформатор власних потреб. Локальне загоряння загашено пожежними розрахунками. В результаті чого блок N3 був розвантажений на 50%", - повідомив російський ресурс "ВЧК-ОГПУ".

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, спалахнула пожежа.

Автор: 

АЕС (1169) Курськ (1194) Удари по РФ (493)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Навіщо московити збивають дрони над аес? Дивні...
показати весь коментар
24.08.2025 09:42 Відповісти
+1
Таки файні в нас уламки. Треба розобити дрон "Уламок".
показати весь коментар
24.08.2025 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо московити збивають дрони над аес? Дивні...
показати весь коментар
24.08.2025 09:42 Відповісти
да-нєнада мешать єму далєтєть до целі...
показати весь коментар
24.08.2025 09:44 Відповісти
Щоб звинуватить "бандєровській рєжім у тєрорізмє",мірного атома кацапсятинам.☹️
показати весь коментар
24.08.2025 09:46 Відповісти
скотиняки! (с)...
показати весь коментар
24.08.2025 09:57 Відповісти
це кацапське "ПВО". Це впали "Обломкі".
показати весь коментар
24.08.2025 09:43 Відповісти
вы забьёте нам сколько сможете, мы вам - сколько захотим
показати весь коментар
24.08.2025 09:45 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
24.08.2025 09:48 Відповісти
Навряд Україна пускала дрони біля АЕС.
Чергова кацапська провокація. Не здивуюсь, якщо кацапи туди відкинуть уламки наших дронів, збитих за 1000 км звідти, і запросять іноземні ЗМІ, типу "дивіться, український дрон!".
показати весь коментар
24.08.2025 09:46 Відповісти
Таки файні в нас уламки. Треба розобити дрон "Уламок".
показати весь коментар
24.08.2025 09:47 Відповісти
І ракету - Чагарник.
показати весь коментар
24.08.2025 09:52 Відповісти
Ракету Шибенниця і В'язниця.
показати весь коментар
24.08.2025 10:11 Відповісти
Саме так) В цей великий день України,треба готувати рашку до опалювального сезону)Ждітє,кацапи)Ваши мєбєля і нєпасільним трудом нажитає імущєства спалите ви в теплокотельнях та буржуйках))Скоро буде)
показати весь коментар
24.08.2025 09:50 Відповісти
Не бачу нічого хорошого в цій новині. Таким чином, кацапи отримують виправдання ударів по українським АЕС.
Можете і далі змагатися в дотепності жартів. (
показати весь коментар
24.08.2025 10:05 Відповісти
Це дуже хороша новина, наступного разу, надіюся дрон не підведе і захєрачить по рєактору. Курвська АЄС це сістра-блізнєц Чорнобиля. Там можна влаштувати нормальну двіжуху, що ***** після її вибуху буде вже не до нас
показати весь коментар
24.08.2025 10:09 Відповісти
Мабуть вже забули про графіки відключень світла... Та і судячи з усього, можуть буди проблеми із газом.
показати весь коментар
24.08.2025 10:15 Відповісти
 
 