Ударний дрон атакував об’єкт на Курській АЕС - виникла пожежа

ППО збила БПЛА біля Курської АЕС - його уламки пошкодили трансформатор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

За даними ресурсу SHOT, серія вибухів пролунала у Курчатові Курської області.

Очевидці розповіли, що чути було не менше 5-6 вибухів у передмісті Курчатова, починаючи з 00:30 ночі. Попередньо, система ППО збивала українські дрони типу "Лютий".

"У пресслужбі атомної станції повідомили, що при падінні "апарат здетонував", у результаті було пошкоджено трансформатор власних потреб. Локальне загоряння загашено пожежними розрахунками. В результаті чого блок N3 був розвантажений на 50%", - повідомив російський ресурс "ВЧК-ОГПУ".

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, спалахнула пожежа.