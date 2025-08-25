У Росії заявили про втрату половини потужності Курської АЕС через атаку українського дрона

Єдиний працюючий енергоблок Курської АЕС довелося розвантажити на 50% через пошкодження трансформатора на атомній електростанції.

У "Росенергоатомі" пояснили це наслідками атаки українського безпілотника в ніч на 24 серпня, повідомляє The Moscow Times.

За даними російського відомства, безпілотник при падінні здетонував, спричинивши пожежу, та пошкодив трансформатор, який використовувався для забезпечення власних потреб станції.

Загалом наразі на Курській АЕС у роботі 3 енергоблоки, але генерує електронергію лише один – №3. Енергоблок №4 перебуває у плановому ремонті, а енергоблоки №1 та №2 перебувають в режимі роботи без генерації.

Зазначається, що Курську АЕС, одну з найбільших на Заході Росії, позиціонують як найважливіший вузол Єдиної енергетичної системи країни, який забезпечує електропостачання більш ніж 90% промислових підприємств Курської області.

