Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ, есть попадания и детонации, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Подразделения ГУР МО и Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08% общего объема нефтепереработки в РФ. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам РФ", - говорится в сообщении.

В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.

Результаты нанесенного поражения уточняются.

