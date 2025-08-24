РУС
Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ, есть попадания и детонации, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Подразделения ГУР МО и Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08% общего объема нефтепереработки в РФ. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам РФ", - говорится в сообщении.

В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.

Результаты нанесенного поражения уточняются.

Читайте: Крупнейший НПЗ в Ростовской области пылает четвертые сутки после атаки украинских дронов

+20
Навіщо по всій кацапії побудували ці кляті НПЗ ?

безпілотник не може вільно пролітіти
24.08.2025 15:25 Ответить
+19
Це- не ми...
24.08.2025 15:22 Ответить
+15
Слава Воїнам ЗСУ
24.08.2025 15:27 Ответить
іскра пішла !
есть зажиганіє !

.
24.08.2025 15:58 Ответить
Чесно кажучи, не зовсім розумію сенс цих поодиноких влучань. Щоб всій країні показати, як далеко ЗСУ можуть дістати? Якщо вже визначили ціль, то посилайте туди 50-100 штук. щоб рознесли там все. А так щось бахнуло, може у вбиральню влучили, чи в їдальню. Це так, для галочки, щоб кацапи напружились на тому напрямку і наставили там більше ППО. Слава Україні! Смерть ворогам!
24.08.2025 16:25 Ответить
Та ні,це НПЗ віроломно напав на дрон!!!
24.08.2025 15:33 Ответить
Вчасно... В Росії якраз жнива... Збирають зернові, скоро почнуть копать картоплю в Нечорнозем"ї... А техніка стане, без пального...
24.08.2025 15:28 Ответить
А на следующий год и техники новой не будет так как ее никто в этом году и не покупал.
24.08.2025 15:42 Ответить
Будуть садить і збирать лопатами і серпами...
24.08.2025 16:04 Ответить
А що збирати будуть, якщо нічого саджати - практично весь насіннєвий фонд, у тому числі і картоплі, є імпортним, а тут мало що санкції, так ще й грошей нема закупитись.
А з російського насіння врожай набагато менший.
24.08.2025 16:12 Ответить
В сизрані(це пдєц назва) трошки недольот...
показать весь комментарий
24.08.2025 15:30 Ответить
По состоянию на конец 2020 года, по данным Минэнерго России, на территории страны функционируют 74 НПЗ и ГПЗ суммарной мощностью первичной переработки нефти 332,2 млн тонн в год, при этом объём нефтепереработки в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 5,4 % и составил 270 млн тоннhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-:0-2 [2].

****...дохрена
24.08.2025 15:30 Ответить
не треба нищити всі НПЗ
для створення проблем достатньо спалити всього 5-10%
для колапсу економіки - 20%

.
24.08.2025 15:48 Ответить
розумію...зрештою всі нпз за уралом так собі. Але і на заході болот - до біса
24.08.2025 16:02 Ответить
В них вироблялось більше, ніж треба для споживання всередині країни - частка йшла на експорт.
Ця частка приблизно так складала 10-12% від виробленого.
Тобто навіть 15 % втрати потужностей означає що експорту вже нема, та й на росії вже дефіціт.
24.08.2025 16:15 Ответить
я звісно вибачаюсь, хай згорить все там, але там якийсь договір був, ми по нафті не стіляєм вони по підстанціям і єлектромтанціям, чи вже немає
24.08.2025 15:34 Ответить
бо в минулому році сидів по 8-12 годин без електрики, в цьому та ого не було
24.08.2025 15:36 Ответить
будь-який договір з рашкою це рулон туалетного паперу

.
24.08.2025 15:50 Ответить
Діючий рецепт для приватних будинків:
1. замовляєте в Кєтаї гібридний інвертор потужністю на 3-5 кВт (його вартість $300-500) - привезуть за 2 тижні навіть;
2. купуєте LiFePo4-батарей на 5 кВт*г (вольтажем під інвертор) - швидко в Україні (націнка до 50%) чи чекаєте 3-4 місяці з Китаю;
3. Переналаштовуєте електрику в будинку так, аби все освітлення, вайфай, мікроволновка, холодос, газовий котел, насос скважини - були на інверторі, а все інше (бойлер, розетки для чайників чи "важких" приладів типу електропилки ланцюгової чи електроподрібнювача) були НЕ на інверторі.

Профіт.

Я так зробив восени 2022 року (і приватний будинок в вересні 2022 купив, продавши квартиру в місті). І всі блекаути просто не помітив. Бо спеціалістів слухав. І не жалкував гроші на себе.
24.08.2025 15:51 Ответить
Мені здається що достатньо було б купити просто генератор. Дешевше в 20 разів разом з бензином та в господарстві потім може згодитись, прикрутити приміром до електро газонокосарки чи електропилки, як резерв для інкубатора, тощо...
24.08.2025 16:41 Ответить
Україна з засрашкою ні про що не домовлялась. Ні про які "нє стріляєм".

Що було:
1. руде лайно 18.03.2025 по тіліпону покалякло з ****** і після цього ніби-то ***** "дав команду". Ніби-то на 30 діб припинити удари.
2. руде лайно подзвонило хєрограю і після цього хєрограй розказав на камеру, що "Україна погодилась припинити удари по енерго.інфраструктурі, якщо засрашка згодна".

Ніяких документів не підписувалось. Ніяких гарантій ніхто не надавав. Ніяких механізмів контролю не впроваджувалось. В односторонньому порядку засрашка публікувала переліки об'єктів, по яким "не можна бити". Нафтовидобуток і газовидобуток України туди не увійшов.

Тож ті 30 днів давно пройшли. Ні до якої формалізації цих "домовленостей" ***** не дозволив своєму діп.корпусу перейти. На цьому все.
24.08.2025 15:45 Ответить
не було, це інсінуації.
24.08.2025 16:11 Ответить
Дуже велика подяка нашим ЗСУкнаїни!!!Ви показали нашим дуже занепокоїним,хто така Україна.

Яка не бууде повзати на пузі перед качапами.
24.08.2025 15:35 Ответить
І знов:
- ні сирен;
- ні пусків ракет;
- ні навіть стрілковки.

З радарами на засрашці все настільки хєрово стало, що система раннього попередження тупо не працює.
24.08.2025 15:36 Ответить
"Широка страна моя родная.... "

Ось тут ширина рашки їй боком вилазить - всю не те що ППО, а навіть радарами не покриєш

.
24.08.2025 15:56 Ответить
Просто коли збиваються добрі дрончики, то це теж результат - наступного разу ми ці місця оминаємо.
24.08.2025 16:17 Ответить
У відосі явно нічого не збивалось. Отже - добрі дрончики не зустріли протидії і влучили в ціль. Це зафіксовано на відео. Засрашці не вистачило 7 місяців для захисту найбільного свого експортного порту мережею об'єктового ППО. Морська свєрхдєржава, чо!
24.08.2025 16:38 Ответить
Так про це і мова - якщо долетіли, то значить оминули ті місця, де раніше їх збивали.
Тому і долетіли!
24.08.2025 16:40 Ответить
Я, до речі, в Лузі в учебці служив... це недалеко від Усть-Луги.
24.08.2025 16:42 Ответить
И противопожарной пены нет так как в Рашке ее не производят.
24.08.2025 15:40 Ответить
а навіщо ?
якщо навіть яблука та капусту в поляків купували

.
24.08.2025 16:01 Ответить
Ну яблука і ми в Польщі купуємо... та й не тільки!
Інша справа - що нібито нарешті почали будувати новітні сховища для овочів і фруктів, а це означає що менше врожаю згниє.
24.08.2025 16:19 Ответить
вона не потрібна, росіяни використовують для гасіння пожеж іноваційну технологію кантраліруємава вигаранія.
24.08.2025 16:13 Ответить
дьошево та сердито -
блок цигарок і пивасик для пожарної команди

.
24.08.2025 16:18 Ответить
ще піцу холодну підвозять. Пажарнікі її на місці підігрівають.
24.08.2025 16:29 Ответить
Кацапи не дадуть збрехати, шо згорить то не згниє.
24.08.2025 15:47 Ответить
Самооборона Бєлгородської області запускає по рф дрони. Бєлгородсике человечки
24.08.2025 15:48 Ответить
Сизрань-засрань (радная ґовень)
24.08.2025 16:47 Ответить
 
 