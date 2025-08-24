4 980 39
Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ, есть попадания и детонации, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО
Подразделения ГУР МО и Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08% общего объема нефтепереработки в РФ. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам РФ", - говорится в сообщении.
В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.
Результаты нанесенного поражения уточняются.
Топ комментарии
+20 Псамметих II
показать весь комментарий24.08.2025 15:25 Ответить Ссылка
+19 Evgen Karpenko
показать весь комментарий24.08.2025 15:22 Ответить Ссылка
+15 Melnyk Vasyl
показать весь комментарий24.08.2025 15:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
есть зажиганіє !
.
безпілотник не може вільно пролітіти
А з російського насіння врожай набагато менший.
****...дохрена
для створення проблем достатньо спалити всього 5-10%
для колапсу економіки - 20%
.
Ця частка приблизно так складала 10-12% від виробленого.
Тобто навіть 15 % втрати потужностей означає що експорту вже нема, та й на росії вже дефіціт.
.
1. замовляєте в Кєтаї гібридний інвертор потужністю на 3-5 кВт (його вартість $300-500) - привезуть за 2 тижні навіть;
2. купуєте LiFePo4-батарей на 5 кВт*г (вольтажем під інвертор) - швидко в Україні (націнка до 50%) чи чекаєте 3-4 місяці з Китаю;
3. Переналаштовуєте електрику в будинку так, аби все освітлення, вайфай, мікроволновка, холодос, газовий котел, насос скважини - були на інверторі, а все інше (бойлер, розетки для чайників чи "важких" приладів типу електропилки ланцюгової чи електроподрібнювача) були НЕ на інверторі.
Профіт.
Я так зробив восени 2022 року (і приватний будинок в вересні 2022 купив, продавши квартиру в місті). І всі блекаути просто не помітив. Бо спеціалістів слухав. І не жалкував гроші на себе.
Що було:
1. руде лайно 18.03.2025 по тіліпону покалякло з ****** і після цього ніби-то ***** "дав команду". Ніби-то на 30 діб припинити удари.
2. руде лайно подзвонило хєрограю і після цього хєрограй розказав на камеру, що "Україна погодилась припинити удари по енерго.інфраструктурі, якщо засрашка згодна".
Ніяких документів не підписувалось. Ніяких гарантій ніхто не надавав. Ніяких механізмів контролю не впроваджувалось. В односторонньому порядку засрашка публікувала переліки об'єктів, по яким "не можна бити". Нафтовидобуток і газовидобуток України туди не увійшов.
Тож ті 30 днів давно пройшли. Ні до якої формалізації цих "домовленостей" ***** не дозволив своєму діп.корпусу перейти. На цьому все.
Яка не бууде повзати на пузі перед качапами.
- ні сирен;
- ні пусків ракет;
- ні навіть стрілковки.
З радарами на засрашці все настільки хєрово стало, що система раннього попередження тупо не працює.
Ось тут ширина рашки їй боком вилазить - всю не те що ППО, а навіть радарами не покриєш
.
Тому і долетіли!
якщо навіть яблука та капусту в поляків купували
.
Інша справа - що нібито нарешті почали будувати новітні сховища для овочів і фруктів, а це означає що менше врожаю згниє.
блок цигарок і пивасик для пожарної команди
.