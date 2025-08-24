УКР
Уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, є влучання та детонація, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Підрозділи ГУР МО та Сил безпілотних систем разом із іншими складовими Сил оборони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам рф", - йдеться в повідомленні.

У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.

Результати завданого ураження уточнюються.

Читайте: Найбільший НПЗ у Ростовській області палає четверту добу після атаки українських дронів

+14
Це- не ми...
показати весь коментар
24.08.2025 15:22 Відповісти
+12
Навіщо по всій кацапії побудували ці кляті НПЗ ?

безпілотник не може вільно пролітіти
показати весь коментар
24.08.2025 15:25 Відповісти
+8
Слава Воїнам ЗСУ
показати весь коментар
24.08.2025 15:27 Відповісти
Це- не ми...
показати весь коментар
24.08.2025 15:22 Відповісти
іскра пішла !
есть зажиганіє !

.
показати весь коментар
24.08.2025 15:58 Відповісти
Навіщо по всій кацапії побудували ці кляті НПЗ ?

безпілотник не може вільно пролітіти
показати весь коментар
24.08.2025 15:25 Відповісти
Та ні,це НПЗ віроломно напав на дрон!!!
показати весь коментар
24.08.2025 15:33 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
показати весь коментар
24.08.2025 15:27 Відповісти
Вчасно... В Росії якраз жнива... Збирають зернові, скоро почнуть копать картоплю в Нечорнозем"ї... А техніка стане, без пального...
показати весь коментар
24.08.2025 15:28 Відповісти
А на следующий год и техники новой не будет так как ее никто в этом году и не покупал.
показати весь коментар
24.08.2025 15:42 Відповісти
Будуть садить і збирать лопатами і серпами...
показати весь коментар
24.08.2025 16:04 Відповісти
А що збирати будуть, якщо нічого саджати - практично весь насіннєвий фонд, у тому числі і картоплі, є імпортним, а тут мало що санкції, так ще й грошей нема закупитись.
А з російського насіння врожай набагато менший.
показати весь коментар
24.08.2025 16:12 Відповісти
В сизрані(це пдєц назва) трошки недольот...
показати весь коментар
24.08.2025 15:30 Відповісти
По состоянию на конец 2020 года, по данным Минэнерго России, на территории страны функционируют 74 НПЗ и ГПЗ суммарной мощностью первичной переработки нефти 332,2 млн тонн в год, при этом объём нефтепереработки в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 5,4 % и составил 270 млн тоннhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-:0-2 [2].

****...дохрена
показати весь коментар
24.08.2025 15:30 Відповісти
не треба нищити всі НПЗ
для створення проблем достатньо спалити всього 5-10%
для колапсу економіки - 20%

.
показати весь коментар
24.08.2025 15:48 Відповісти
розумію...зрештою всі нпз за уралом так собі. Але і на заході болот - до біса
показати весь коментар
24.08.2025 16:02 Відповісти
я звісно вибачаюсь, хай згорить все там, але там якийсь договір був, ми по нафті не стіляєм вони по підстанціям і єлектромтанціям, чи вже немає
показати весь коментар
24.08.2025 15:34 Відповісти
бо в минулому році сидів по 8-12 годин без електрики, в цьому та ого не було
показати весь коментар
24.08.2025 15:36 Відповісти
будь-який договір з рашкою це рулон туалетного паперу

.
показати весь коментар
24.08.2025 15:50 Відповісти
Діючий рецепт для приватних будинків:
1. замовляєте в Кєтаї гібридний інвертор потужністю на 3-5 кВт (його вартість $300-500) - привезуть за 2 тижні навіть;
2. купуєте LiFePo4-батарей на 5 кВт*г (вольтажем під інвертор) - швидко в Україні (націнка до 50%) чи чекаєте 3-4 місяці з Китаю;
3. Переналаштовуєте електрику в будинку так, аби все освітлення, вайфай, мікроволновка, холодос, газовий котел, насос скважини - були на інверторі, а все інше (бойлер, розетки для чайників чи "важких" приладів типу електропилки ланцюгової чи електроподрібнювача) були НЕ на інверторі.

Профіт.

Я так зробив восени 2022 року (і приватний будинок в вересні 2022 купив, продавши квартиру в місті). І всі блекаути просто не помітив. Бо спеціалістів слухав. І не жалкував гроші на себе.
показати весь коментар
24.08.2025 15:51 Відповісти
Україна з засрашкою ні про що не домовлялась. Ні про які "нє стріляєм".

Що було:
1. руде лайно 18.03.2025 по тіліпону покалякло з ****** і після цього ніби-то ***** "дав команду". Ніби-то на 30 діб припинити удари.
2. руде лайно подзвонило хєрограю і після цього хєрограй розказав на камеру, що "Україна погодилась припинити удари по енерго.інфраструктурі, якщо засрашка згодна".

Ніяких документів не підписувалось. Ніяких гарантій ніхто не надавав. Ніяких механізмів контролю не впроваджувалось. В односторонньому порядку засрашка публікувала переліки об'єктів, по яким "не можна бити". Нафтовидобуток і газовидобуток України туди не увійшов.

Тож ті 30 днів давно пройшли. Ні до якої формалізації цих "домовленостей" ***** не дозволив своєму діп.корпусу перейти. На цьому все.
показати весь коментар
24.08.2025 15:45 Відповісти
не було, це інсінуації.
показати весь коментар
24.08.2025 16:11 Відповісти
Дуже велика подяка нашим ЗСУкнаїни!!!Ви показали нашим дуже занепокоїним,хто така Україна.

Яка не бууде повзати на пузі перед качапами.
показати весь коментар
24.08.2025 15:35 Відповісти
І знов:
- ні сирен;
- ні пусків ракет;
- ні навіть стрілковки.

З радарами на засрашці все настільки хєрово стало, що система раннього попередження тупо не працює.
показати весь коментар
24.08.2025 15:36 Відповісти
"Широка страна моя родная.... "

Ось тут ширина рашки їй боком вилазить - всю не те що ППО, а навіть радарами не покриєш

.
показати весь коментар
24.08.2025 15:56 Відповісти
И противопожарной пены нет так как в Рашке ее не производят.
показати весь коментар
24.08.2025 15:40 Відповісти
а навіщо ?
якщо навіть яблука та капусту в поляків купували

.
показати весь коментар
24.08.2025 16:01 Відповісти
Кацапи не дадуть збрехати, шо згорить то не згниє.
показати весь коментар
24.08.2025 15:47 Відповісти
Самооборона Бєлгородської області запускає по рф дрони. Бєлгородсике человечки
показати весь коментар
24.08.2025 15:48 Відповісти
 
 