Уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, є влучання та детонація, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО
Підрозділи ГУР МО та Сил безпілотних систем разом із іншими складовими Сил оборони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам рф", - йдеться в повідомленні.
У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.
Результати завданого ураження уточнюються.
есть зажиганіє !
безпілотник не може вільно пролітіти
А з російського насіння врожай набагато менший.
****...дохрена
для створення проблем достатньо спалити всього 5-10%
для колапсу економіки - 20%
1. замовляєте в Кєтаї гібридний інвертор потужністю на 3-5 кВт (його вартість $300-500) - привезуть за 2 тижні навіть;
2. купуєте LiFePo4-батарей на 5 кВт*г (вольтажем під інвертор) - швидко в Україні (націнка до 50%) чи чекаєте 3-4 місяці з Китаю;
3. Переналаштовуєте електрику в будинку так, аби все освітлення, вайфай, мікроволновка, холодос, газовий котел, насос скважини - були на інверторі, а все інше (бойлер, розетки для чайників чи "важких" приладів типу електропилки ланцюгової чи електроподрібнювача) були НЕ на інверторі.
Профіт.
Я так зробив восени 2022 року (і приватний будинок в вересні 2022 купив, продавши квартиру в місті). І всі блекаути просто не помітив. Бо спеціалістів слухав. І не жалкував гроші на себе.
Що було:
1. руде лайно 18.03.2025 по тіліпону покалякло з ****** і після цього ніби-то ***** "дав команду". Ніби-то на 30 діб припинити удари.
2. руде лайно подзвонило хєрограю і після цього хєрограй розказав на камеру, що "Україна погодилась припинити удари по енерго.інфраструктурі, якщо засрашка згодна".
Ніяких документів не підписувалось. Ніяких гарантій ніхто не надавав. Ніяких механізмів контролю не впроваджувалось. В односторонньому порядку засрашка публікувала переліки об'єктів, по яким "не можна бити". Нафтовидобуток і газовидобуток України туди не увійшов.
Тож ті 30 днів давно пройшли. Ні до якої формалізації цих "домовленостей" ***** не дозволив своєму діп.корпусу перейти. На цьому все.
Яка не бууде повзати на пузі перед качапами.
- ні сирен;
- ні пусків ракет;
- ні навіть стрілковки.
З радарами на засрашці все настільки хєрово стало, що система раннього попередження тупо не працює.
Ось тут ширина рашки їй боком вилазить - всю не те що ППО, а навіть радарами не покриєш
якщо навіть яблука та капусту в поляків купували
