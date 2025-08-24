Уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, є влучання та детонація, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Підрозділи ГУР МО та Сил безпілотних систем разом із іншими складовими Сил оборони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам рф", - йдеться в повідомленні.

У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.

Результати завданого ураження уточнюються.

