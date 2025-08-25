БПЛА пошкодили установки переробки нафти на Сизранському НПЗ у Самарській області РФ, - росЗМІ
Унаслідок атаки безпілотників 24 серпня на Сизранський НПЗ у Саратовській області РФ пошкоджено установки переробки нафти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Зазначається, що п'ять безпілотників влучили й вибухнули на території НПЗ, ще 3 –– влучили в обладнання.
В результаті атаки були пошкоджені установка первинної переробки нафти АВТ-6, установка вторинної переробки нафти Л-35-6, а також насосна станція.
Ще п'ять БПЛА збили на підльоті до заводу, стверджують в ASTRA.
Постраждалих нібито немає — всі 240 співробітників підприємства сховалися в укритті під час атаки.
Нагадаємо, вранці 24 серпня повідомлялося, що БПЛА завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області. У місті було чутно близько 20 вибухів. Губернатор регіону Дмитро Федорищев заявив, що метою атаки став "об'єкт промислового підприємства".
Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на НПЗ.
АТ "Сизранський нафтопереробний завод" — одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ "Роснефть". Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. За рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.
До цього дрони атакували Сизранський НПЗ 15 серпня. Місто Сизрань розташоване більш ніж в 1000 км від кордону з Україною.
І ніякі "санкції" не завадять.
Дрон ходить в гості по ночам
Він поступає мудро!
То тут НПЗ то там НПЗ
Тоді палають буйно!
Горить мазута та ДП,
Горить сирая нафта.
Рве сраки собі лахта!
Если что, заходи"!