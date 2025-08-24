УКР
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. ФОТО

У Росії заявляють про атаку безпілотників на Сизранський НПЗ у Самарські області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Сизранський НПЗ у Самарські області

За даними місцевих телеграм-каналів, у Сизрані було чути близько 20 вибухів.

Своєю чергою губернатор області Дмитро Федорищев заявив, що метою атаки став "об'єкт промислового підприємства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували низку регіонів РФ: аеропорти затримали та скасували рейси

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, спалахнула пожежа.

Крім того, ударний дрон атакував об’єкт на Курській АЕС - виникла пожежа.

НПЗ (649) Удари по РФ (493)
Які гарні панельні будиночки біля НПЗ.
24.08.2025 10:04 Відповісти
Непогано так для мокшів розпочинається наше свято.
24.08.2025 10:18 Відповісти
Оманські «СРАТЬєхі», своїх не чіпають??
24.08.2025 10:17 Відповісти
 
 