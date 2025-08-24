БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. ФОТО
У Росії заявляють про атаку безпілотників на Сизранський НПЗ у Самарські області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За даними місцевих телеграм-каналів, у Сизрані було чути близько 20 вибухів.
Своєю чергою губернатор області Дмитро Федорищев заявив, що метою атаки став "об'єкт промислового підприємства".
Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, спалахнула пожежа.
Крім того, ударний дрон атакував об’єкт на Курській АЕС - виникла пожежа.
