БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. ФОТО

У Росії заявляють про атаку безпілотників на Сизранський НПЗ у Самарські області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За даними місцевих телеграм-каналів, у Сизрані було чути близько 20 вибухів.

Своєю чергою губернатор області Дмитро Федорищев заявив, що метою атаки став "об'єкт промислового підприємства".

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, спалахнула пожежа.

Крім того, ударний дрон атакував об’єкт на Курській АЕС - виникла пожежа.