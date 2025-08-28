Зеленский обсудил с фон дер Ляйен санкции против РФ и евроинтеграцию Украины

Президент Владимир Зеленский подтвердил разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого обсудили санкционное давление на Россию и дальнейшее движение Украины в ЕС.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за поддержку украинцев после массированной атаки России и подчеркнул необходимость усиливать давление на РФ.

"Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться. Урсула рассказала о подготовке 19-го пакета санкций Европейского Союза и координации с другими партнерами", - добавил он.

Стороны также обсудили евроинтеграционный путь Украины. Зеленский отметил, что ожидает положительного решения об открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы в ближайшее время.

