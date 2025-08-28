РУС
62% американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России

Американці підтримують санкції проти торговельних партнерів РФ

Большая часть населения США выступает за введение санкций против стран - торговых партнеров России для усиления давления на Москву, чтобы она прекратила войну против Украины.

Об этом говорится в Reuters / Ipsos, передает Цензор.НЕТ.

Так, 62% респондентов поддерживают санкции против стран, покупающих российские энергоносители России.

Санкции одобряют около 76% республиканцев и 58% демократов.

В опросе приняли участие 1022 взрослых американца по всей стране, погрешность достигает 3%.

+7
BBC

Трамп вже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.
Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зміщуються, а справа досі там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за всі півроку правління Трампа.
Чи варто вірити його погрозам?
Єдина санкція за війну в Україні, яку Трамп ввів після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії - за купівлю російської нафти.
Але й у цьому експерти побачили спробу вибити поступки в торгових переговорах з Індією, а не інструмент тиску на путіна.
28.08.2025 02:12 Ответить
+3
Це не схвалює самий головний республіканець!
28.08.2025 02:07 Ответить
+3
Насрати, єдине що важливо - що в хворій голові трампа. А там здається порожньо
28.08.2025 02:10 Ответить
Добрий шалобан Дону від однопартійців , а підсрачник респам просто супер! Бо палату зі своїм Джонсоном вони можуть втратити через рік.
28.08.2025 02:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8-MSDzf5mvs

послухала зараз й додалось ще свіженького оптимізму , - тому скидаю посилання щоб поділитися ним
28.08.2025 02:42 Ответить
Це не схвалює самий головний республіканець!
28.08.2025 02:07 Ответить
Насрати, єдине що важливо - що в хворій голові трампа. А там здається порожньо
28.08.2025 02:10 Ответить
BBC

Трамп вже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.
Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зміщуються, а справа досі там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за всі півроку правління Трампа.
Чи варто вірити його погрозам?
Єдина санкція за війну в Україні, яку Трамп ввів після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії - за купівлю російської нафти.
Але й у цьому експерти побачили спробу вибити поступки в торгових переговорах з Індією, а не інструмент тиску на путіна.
28.08.2025 02:12 Ответить
DW
За перші шість місяців нинішнього року, з того часу як Трамп знову став президентом США, торгівля між країнами зросла на 32% у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Основну частину торгівлі складає імпорт до США з Росії.
В першу чергу, це постачання добрив.
В першій половині цього року США закупили у Росії добрив на 927 млн доларів.
За даними CNN, США особливо залежать від імпорту з Росії трьох видів добрив: сечовини, рідкої аміачної селітри та хлористого калію.
На другому місці за обсягами імпорту - уран і плутоній.
За перші шість місяців 2025 року США заплатили Росії за їх постачання близько 755 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - 624 млн доларів. На третьому місці за обсягами імпорту до США з Росії - паладій.
За даними влади США, за перше півріччя країна закупила цього металу на 594 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - на 878 млн доларів.
28.08.2025 02:16 Ответить
Пора вже трампона познайомити з януковичем - може, сусідами стануть.
28.08.2025 02:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9F7mlXfqL2Q

Москва підірвала нафтотрубу на мацкву -криза з паливом по усій рашці вже є!!!А буде ще більше.
28.08.2025 02:56 Ответить
це що
проти Трампона???
28.08.2025 03:38 Ответить
Американцям пофіг такі питання і ці опитування ніхто не робив.
28.08.2025 05:45 Ответить
уважно - підтримують санкції не проти самого гвалтівника, а проти тих, хто свічку тримав. а самі потихеньку скуповують криваві алмази...
28.08.2025 06:30 Ответить
я підтримую
сьогодні мав розмову з індусами вони вважають що Індія що купляє рашенську нафту це крапля у морі і ніяк не вплине на заробітки раші
28.08.2025 06:30 Ответить
Хіба крапля, може для індусів, але не для Мордору, майже усю нафту у Х-уйла купують Індія і Китай, приблизно навпіл, про решту експорту можна сказати, що нині це дійсно краплі
28.08.2025 08:37 Ответить
Але я згодний, що, дискримінуючи індійську торгівлю, Трампон керується виключно своїми інтересами
28.08.2025 08:38 Ответить
І що зараз прокукурікає старий пирдун і маразматик Донні, начальник Білого дурдому? Дасть свойому другану ***** ще 2 неділі
28.08.2025 07:10 Ответить
 
 