62% американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России

Большая часть населения США выступает за введение санкций против стран - торговых партнеров России для усиления давления на Москву, чтобы она прекратила войну против Украины.

Об этом говорится в Reuters / Ipsos

Так, 62% респондентов поддерживают санкции против стран, покупающих российские энергоносители России.

Санкции одобряют около 76% республиканцев и 58% демократов.

В опросе приняли участие 1022 взрослых американца по всей стране, погрешность достигает 3%.

