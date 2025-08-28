62% американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России
Большая часть населения США выступает за введение санкций против стран - торговых партнеров России для усиления давления на Москву, чтобы она прекратила войну против Украины.
Об этом говорится в Reuters / Ipsos, передает Цензор.НЕТ.
Так, 62% респондентов поддерживают санкции против стран, покупающих российские энергоносители России.
Санкции одобряют около 76% республиканцев и 58% демократов.
В опросе приняли участие 1022 взрослых американца по всей стране, погрешность достигает 3%.
послухала зараз й додалось ще свіженького оптимізму , - тому скидаю посилання щоб поділитися ним
Трамп вже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.
Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зміщуються, а справа досі там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за всі півроку правління Трампа.
Чи варто вірити його погрозам?
Єдина санкція за війну в Україні, яку Трамп ввів після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії - за купівлю російської нафти.
Але й у цьому експерти побачили спробу вибити поступки в торгових переговорах з Індією, а не інструмент тиску на путіна.
За перші шість місяців нинішнього року, з того часу як Трамп знову став президентом США, торгівля між країнами зросла на 32% у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Основну частину торгівлі складає імпорт до США з Росії.
В першу чергу, це постачання добрив.
В першій половині цього року США закупили у Росії добрив на 927 млн доларів.
За даними CNN, США особливо залежать від імпорту з Росії трьох видів добрив: сечовини, рідкої аміачної селітри та хлористого калію.
На другому місці за обсягами імпорту - уран і плутоній.
За перші шість місяців 2025 року США заплатили Росії за їх постачання близько 755 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - 624 млн доларів. На третьому місці за обсягами імпорту до США з Росії - паладій.
За даними влади США, за перше півріччя країна закупила цього металу на 594 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - на 878 млн доларів.
Москва підірвала нафтотрубу на мацкву -криза з паливом по усій рашці вже є!!!А буде ще більше.
проти Трампона???
сьогодні мав розмову з індусами вони вважають що Індія що купляє рашенську нафту це крапля у морі і ніяк не вплине на заробітки раші