Европа должна усилить экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине, - Бессент

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент считает, что европейские партнеры должны усилить давление на Россию для прекращения войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью Fox Business, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы могли бы получить более полную помощь от наших европейских партнеров, ведь президент Трамп пытается остановить эту войну в Украине, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом",- сказал глава Минфина США.

Бессент также раскритиковал страны ЕС за то, что они не присоединились к США в повышении пошлин для Индии.

"Я не вижу, чтобы они угрожали тарифами индийцам. И на самом деле, именно они покупают нефтепродукты, изготовленные из российской нефти... На заседании G7 я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада согласилась. Поэтому от США не следует ожидать, что мы будем нести это бремя самостоятельно. Эта война происходит в их дворе. Они так же заинтересованы в ее завершении, как и мы", - сказал американский министр.

Читайте также: Европа покупает у США оружие для Украины с наценкой в 10%, они могут пойти на гарантии безопасности, - Бессент

Он добавил, что президент США Дональд Трамп "единственный, кто продвинулся в этом" и что "народ США не должен нести все бремя, тогда как 400 с лишним миллионов людей в Европейском Союзе, которые хотят, чтобы эта война закончилась, тоже должны быть частью решения проблемы".

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сейчас интенсивно работают над 19-м пакетом санкций против России.

Читайте также: "Фишка на столе перегорела с Путиным": Министр финансов США выступил против немедленной конфискации замороженных активов РФ