Новости Санкции против России
Европа должна усилить экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине, - Бессент

Бессент

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент считает, что европейские партнеры должны усилить давление на Россию для прекращения войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью Fox Business, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы могли бы получить более полную помощь от наших европейских партнеров, ведь президент Трамп пытается остановить эту войну в Украине, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом",- сказал глава Минфина США.

Бессент также раскритиковал страны ЕС за то, что они не присоединились к США в повышении пошлин для Индии.

"Я не вижу, чтобы они угрожали тарифами индийцам. И на самом деле, именно они покупают нефтепродукты, изготовленные из российской нефти... На заседании G7 я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада согласилась. Поэтому от США не следует ожидать, что мы будем нести это бремя самостоятельно. Эта война происходит в их дворе. Они так же заинтересованы в ее завершении, как и мы", - сказал американский министр.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп "единственный, кто продвинулся в этом" и что "народ США не должен нести все бремя, тогда как 400 с лишним миллионов людей в Европейском Союзе, которые хотят, чтобы эта война закончилась, тоже должны быть частью решения проблемы".

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сейчас интенсивно работают над 19-м пакетом санкций против России.

россия (96975) санкции (11779) США (27784) Скотт Бессент (59)
Топ комментарии
+3
Давіть на Китай і тоді у ***** будуть тріщати кістки...
27.08.2025 20:42 Ответить
+2
хіхіхі...
а сша з китаєм будуть надрочувати один одному, під ковдрою....
27.08.2025 20:40 Ответить
+1
27.08.2025 20:45 Ответить
хіхіхі...
а сша з китаєм будуть надрочувати один одному, під ковдрою....
27.08.2025 20:40 Ответить
🤡 клоун-міліардер 🤡 рудого клоуна-бєлки

які санкції наклав трамп на рашку за
8 місяців ?

.
27.08.2025 20:53 Ответить
як це, які?
два три тижні!
невже не чув?
27.08.2025 20:55 Ответить
Це посилення на парашу з початку війни чую. Так політики посилюють тиск, що лише би одними словами би вже парашу задушили.
27.08.2025 20:41 Ответить
Давіть на Китай і тоді у ***** будуть тріщати кістки...
27.08.2025 20:42 Ответить
У ЕС немає єдності цим і користується путін вдало смикаючи орбана- фіцо і ще ось навроцький приєднався до прихильників рф.
27.08.2025 20:44 Ответить
навроцький, з'явився дуже вчасно!!!
черговий урок дебільним рожевим українцям!!!
ой, ***, поляки, такі мімішні.....
ви не уявляєте скільки раз я був в бані цензора, за правду про поляків.
27.08.2025 20:59 Ответить
Правду про поляків потрібно розповідати самим полякам, а не нам. Ми знаємо, але не хочемо йти вперед з головою повернутою назад. Нам зараз не вистачає ще тільки з поляками "собачитись", хоча вони і напрошуються час від часу... Поляки прагнуть повернути до себе повагу. На жаль їх владні популісти, які хочуть "все і відразу бо ми того варті", цьому сильно шкодять. Ненависть ніколи не обєднувала Польщу, але вони тупо розпалюють ворожнечу до сусідів. Завжди чим більше поляки лаялись з сусідами тим більше втрачали. Ну от зараз українці покинуть Польщу, до чого я їх закликав ще з перших блокад кордону. Наслідки полякам не сподобаються.
27.08.2025 21:36 Ответить
27.08.2025 20:45 Ответить
та ну не так вже яро та активно,а то ще самі злякаєтеся від своїх потужних намірів....
27.08.2025 20:47 Ответить
З 2022 року Європейський Союз закупив російського газу на суму понад 33 мільярди 🤣🤣🤣🤣🤣 посилювачі тиску
27.08.2025 20:49 Ответить
Европа хай тисне, а ми з дрюгом Вальодей будемо дружити та торгувати, Слід визнати, що США як оплот демократї СДОХЛИ
27.08.2025 20:53 Ответить
 
 