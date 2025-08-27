Европа должна усилить экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине, - Бессент
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент считает, что европейские партнеры должны усилить давление на Россию для прекращения войны против Украины.
Об этом он сказал в интервью Fox Business, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы могли бы получить более полную помощь от наших европейских партнеров, ведь президент Трамп пытается остановить эту войну в Украине, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом",- сказал глава Минфина США.
Бессент также раскритиковал страны ЕС за то, что они не присоединились к США в повышении пошлин для Индии.
"Я не вижу, чтобы они угрожали тарифами индийцам. И на самом деле, именно они покупают нефтепродукты, изготовленные из российской нефти... На заседании G7 я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада согласилась. Поэтому от США не следует ожидать, что мы будем нести это бремя самостоятельно. Эта война происходит в их дворе. Они так же заинтересованы в ее завершении, как и мы", - сказал американский министр.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп "единственный, кто продвинулся в этом" и что "народ США не должен нести все бремя, тогда как 400 с лишним миллионов людей в Европейском Союзе, которые хотят, чтобы эта война закончилась, тоже должны быть частью решения проблемы".
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сейчас интенсивно работают над 19-м пакетом санкций против России.
