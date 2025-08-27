"Фішка на столі перегорів з Путіним": Міністр фінансів США виступив проти негайної конфіскації заморожених активів РФ

Заморожені через санкції російські активи у країнах Заходу, загальна вартість яких оцінюється у близько $300 мільярдів, мають стати частиною переговорного процесу з російським диктатором Володимиром Путіним про умови завершення війни в Україні.

Про це міністр фінансів США Скот Бессент заявив в ефірі телеканалу Fox Business, відповідаючи на запитання про можливість конфіскації заморожених російських активів у Європі для відбудови України.

"Заморожені російські активи, я вважаю, що це – частина переговорів із президентом Путіним. Я не думаю, що ми маємо їх негайно конфіскувати. Вони як фішка на столі під час великого переговорного процесу і ми побачимо, чи частина з них піде на відбудову України", – сказав Бессент.

Він також нагадав, що США запровадили підвищені мита на імпорт товарів з Індії, яка наживається на закупівлі російської нафти під час війни в Україні.

Бессент зауважив, що жодна країна Європи не запровадила аналогічних заходів і закликав європейських лідерів "підключитися" до економічного тиску на Росію, оскільки війна відбувається на "задньому дворі" ЄС.

Як повідомлялося, Україна послідовно вимагає конфіскації заморожених російських активів. Однак країни ЄС поки що вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених активів РФ, але вони залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй завдані війною збитки.

Наприкінці лютого висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас визнала, щосеред держав Євросоюзу немає одностайної підтримки конфіскації заморожених російських активів. За даними ЗМІ, проти конфіскації російських активів зокрема виступають Франція, Німеччина, Бельгія та Люксембург.

Водночас Франція та Німеччина обговорюють нову схему використання заморожених активів РФ для допомоги України. Йдеться про можливість використання цих активів у якості гарантії за новими кредитами для України.

При цьому президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші". А голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний говорив, Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.

На початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Дональду Трампу спрямувати $300 млрд заморожених російських активів на закупівлю американської зброї. Тоді він не розповів, як на цю пропозицію відреагував Трамп.