ЕС интенсивно работает над 19-м пакетом санкций против РФ, - Каллас

В Евросоюзе сейчас интенсивно работают над 19-м пакетом санкций против России.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

"Сейчас мы интенсивно работаем над 19-м пакетом санкций против России. Действующие санкции работают. Российская экономика не лучшим образом с ними справляется. Меры против так называемого российского теневого флота недавно уменьшили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30 процентов в течение недели. Россия потеряла миллиарды доходов из-за санкций ЕС. Эти деньги больше не доступны для дальнейшего финансирования российской военной машины", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что в новом пакете ограничений могут появиться новые санкции против российского энергетического и финансового секторов.

"Мы рассматриваем различные варианты. Но в конце концов, нам нужно единство между 27 государствами-членами ЕС", - добавила она.

