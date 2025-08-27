ЕС интенсивно работает над 19-м пакетом санкций против РФ, - Каллас
В Евросоюзе сейчас интенсивно работают над 19-м пакетом санкций против России.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
"Сейчас мы интенсивно работаем над 19-м пакетом санкций против России. Действующие санкции работают. Российская экономика не лучшим образом с ними справляется. Меры против так называемого российского теневого флота недавно уменьшили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30 процентов в течение недели. Россия потеряла миллиарды доходов из-за санкций ЕС. Эти деньги больше не доступны для дальнейшего финансирования российской военной машины", - подчеркнула она.
Каллас отметила, что в новом пакете ограничений могут появиться новые санкции против российского энергетического и финансового секторов.
"Мы рассматриваем различные варианты. Но в конце концов, нам нужно единство между 27 государствами-членами ЕС", - добавила она.
тут важливо: кількість зустрічей та обговорювань!
скільки вже було? мінімум виконали?
і саме головне, орбана підключити своєчасно, для блокування, звісно.