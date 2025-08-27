УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Санкції ЄС Санкції ЄС проти Росії
319 5

ЄС інтенсивно працює над 19-м пакетом санкцій проти РФ, - Каллас

19 пакет санкцій ЄС проти Росії Каллас розповіла про підготовку

У Євросоюзі наразі інтенсивно працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

"Зараз ми інтенсивно працюємо над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Чинні санкції працюють. Російська економіка не кращим чином з ними справляється. Заходи проти так званого російського тіньового флоту нещодавно зменшили доходи Росії від транспортування нафти через Балтійське та Чорне моря на 30 відсотків протягом тижня. Росія втратила мільярди доходів через санкції ЄС. Ці гроші більше не доступні для подальшого фінансування російської військової машини", - наголосила вона.

Каллас зазначила, що у новому пакеті обмежень можуть з'явитися нові санкції проти російського енергетичного та фінансового секторів.

"Ми розглядаємо різні варіанти. Але зрештою, нам потрібна єдність між 27 державами-членами ЄС", - додала вона.

Читайте: Територіальні поступки - це пастка, в яку Путін хоче нас завести, - Каллас

Автор: 

росія (67364) санкції (12597) Євросоюз (14025) Каллас Кая (326)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нєнє!
тут важливо: кількість зустрічей та обговорювань!
скільки вже було? мінімум виконали?
і саме головне, орбана підключити своєчасно, для блокування, звісно.
показати весь коментар
27.08.2025 11:28 Відповісти
Тільки не перетрудіться там, працьовиті ви наші.
показати весь коментар
27.08.2025 11:31 Відповісти
Для початку хоч би орбана поставили на місце. Імітують бурхливу діяльність.
показати весь коментар
27.08.2025 11:35 Відповісти
До пізди ті карі очі. Давай відразу 119 й. Тільки щоб надпотужний.
показати весь коментар
27.08.2025 11:39 Відповісти
Перекройте Балтику для теневого флота вот и будет главная санкция.
показати весь коментар
27.08.2025 11:42 Відповісти
 
 