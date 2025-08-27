ЄС інтенсивно працює над 19-м пакетом санкцій проти РФ, - Каллас

У Євросоюзі наразі інтенсивно працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

"Зараз ми інтенсивно працюємо над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Чинні санкції працюють. Російська економіка не кращим чином з ними справляється. Заходи проти так званого російського тіньового флоту нещодавно зменшили доходи Росії від транспортування нафти через Балтійське та Чорне моря на 30 відсотків протягом тижня. Росія втратила мільярди доходів через санкції ЄС. Ці гроші більше не доступні для подальшого фінансування російської військової машини", - наголосила вона.

Каллас зазначила, що у новому пакеті обмежень можуть з'явитися нові санкції проти російського енергетичного та фінансового секторів.

"Ми розглядаємо різні варіанти. Але зрештою, нам потрібна єдність між 27 державами-членами ЄС", - додала вона.

Читайте: Територіальні поступки - це пастка, в яку Путін хоче нас завести, - Каллас