Територіальні поступки - це пастка, в яку Путін хоче нас завести, - Каллас
Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла від спроб тиску на Україну щодо відмови від частини територій на користь Росії під час можливих мирних домовленостей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в інтерв’ю програмі BBC Today.
Вона наголосила, що дозвіл Росії зберегти українські території – це "пастка, в яку Путін хоче нас заманити".
Каллас підкреслила важливість надійних гарантій безпеки для України. Водночас вона визнала, що наразі немає конкретних кроків зі створення дієвої сили стримування.
"Найсильніша гарантія безпеки - це сильна армія України", - зазначила Каллас, додавши, що гарантії мають бути "не лише на папері".
Нагадаємо, європейські лідери прагнуть поставити Київ у сильнішу позицію перед можливою зустріччю між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, вже близько 10 країн будуть готові відправити війська в Україну для гарантій безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Найсильніша гарантія безпеки - це сильна армія України"
То "нас" - це кого? Україна в ЄС чи Каллас отримала український паспорт?
Щось з захистом життя людини не дуже виходить, а конституція ж також не дозволяє нехтувати життям людей. Чи вже забули скільки у нас людей загинуло під завалами власних будинків і дітей також?
1. Вимагати щоб їх обов'язково залучали в будь-який мирний процес.
2. На цьому мирному процесі обіцяти яку завгодно підтримку або гарантії.
3. Після чого задкувати і тягнути резину, по-суті не роблячи нічого.
4. Як тільки мирний процес зривається - повторити все знову.