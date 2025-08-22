УКР
Територіальні поступки - це пастка, в яку Путін хоче нас завести, - Каллас

Каллас застерегла від тиску на Україну

Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла від спроб тиску на Україну щодо відмови від частини територій на користь Росії під час можливих мирних домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в  інтерв’ю програмі BBC Today.

Вона наголосила, що дозвіл Росії зберегти українські території – це "пастка, в яку Путін хоче нас заманити".

Каллас підкреслила важливість надійних гарантій безпеки для України. Водночас вона визнала, що наразі немає конкретних кроків зі створення дієвої сили стримування.

"Найсильніша гарантія безпеки - це сильна армія України", - зазначила Каллас, додавши, що гарантії мають бути "не лише на папері".

Нагадаємо, європейські лідери прагнуть поставити Київ у сильнішу позицію перед можливою зустріччю між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, вже близько 10 країн будуть готові відправити війська в Україну для гарантій безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія готова надати свої бази для гарантій безпеки Україні, - прем’єр Боложан

Топ коментарі
+4
Ще 100 раз повторіть, ніяких територіальних чи інших поступків кацапстану не буде, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
22.08.2025 11:59 Відповісти
+3
Для початку приберіть слова "мирні домовленості" і слово "мир". Бо це не мирні домовленості а примус до капітуляції і примусова анексія наших земель. Ніхто рашистам мирно не віддає землю, а значить миром тут і не пахне. Або давайте вже кожне вбивство називайте миром тільки в словниках замініть поняття слова мир
22.08.2025 12:00 Відповісти
+3
Ми теж сподіваємось, що у нас раптом звідкись з'явиться сила-силена людей, ракет, арти, завдяки чому ми перейдемо у контрнаступ і повернемо усе втрачене.
22.08.2025 12:09 Відповісти
Ви ж не купитесь на його уловки?
22.08.2025 11:57 Відповісти
Ще 100 раз повторіть, ніяких територіальних чи інших поступків кацапстану не буде, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
22.08.2025 11:59 Відповісти
... путя злякається і відступить. План-капкан.
22.08.2025 12:27 Відповісти
Кого вас?! У вас все добре
22.08.2025 11:59 Відповісти
Для початку приберіть слова "мирні домовленості" і слово "мир". Бо це не мирні домовленості а примус до капітуляції і примусова анексія наших земель. Ніхто рашистам мирно не віддає землю, а значить миром тут і не пахне. Або давайте вже кожне вбивство називайте миром тільки в словниках замініть поняття слова мир
22.08.2025 12:00 Відповісти
який був "тиск" на росію збоку Заходу протягом 11 років - такий і результат, агресія росії і порушення міжнародного права триває вже більше як десятиліття. Навіть кровопролитна війна в Україні протягом останніх три з половиною роки не змусила Захід повністю припинити торгівлю з росією і не класти в кишені кремлі бабло. То ж поганий мир краще за гарну війну, коли щоденно тобі і твоїм дітям загрожує руйнування, каліцтво, смерть, а якщо ні - то, звісно, можна і повоювати ще довго.
22.08.2025 12:01 Відповісти
"застерегла від спроб тиску на Україну щодо відмови від частини територій"

"Найсильніша гарантія безпеки - це сильна армія України"

То "нас" - це кого? Україна в ЄС чи Каллас отримала український паспорт?
22.08.2025 12:03 Відповісти
Україна Це Європа !
22.08.2025 12:04 Відповісти
Ви сплутали ЄС з Європою.
22.08.2025 12:09 Відповісти
у Нас Конституція цього не дозволить
22.08.2025 12:03 Відповісти
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Щось з захистом життя людини не дуже виходить, а конституція ж також не дозволяє нехтувати життям людей. Чи вже забули скільки у нас людей загинуло під завалами власних будинків і дітей також?
22.08.2025 12:14 Відповісти
в ДТП гинуть більше
22.08.2025 12:17 Відповісти
а-а ясно, викопувати тіла дітей з-під завалів власних будинків, то це тепер вже ніби як нормальне явище, яке конституція дозволяє
22.08.2025 12:33 Відповісти
А хто нехтує? Життя людини на окупованій таке ж важливе як і на підконтрольній.
22.08.2025 12:53 Відповісти
Ми теж сподіваємось, що у нас раптом звідкись з'явиться сила-силена людей, ракет, арти, завдяки чому ми перейдемо у контрнаступ і повернемо усе втрачене.
22.08.2025 12:09 Відповісти
Это не пастка! Это пиСец послевоенному устройству Европы! Вы это прекрасно понимаете но не хотите суетиться! нет лидеров не осталось! Есть выборные должности вложившие деньги в свою должность! Отработаем деньги, а дальше пусть другие потеют!
22.08.2025 12:14 Відповісти
нова конфронтація в Україні і іноземні війська виведуть.. Бо вони як миротворчі..То потрібне тільки найкраще озброєння а війська союзників це ширма
22.08.2025 12:37 Відповісти
Незнання історії приведе до її повторення але на новому рівні. Мюнхенський сговір 2.0 вибухне третьою світовою та розірве ЄС, НАТО та Україну.
22.08.2025 12:44 Відповісти
План ЄС:
1. Вимагати щоб їх обов'язково залучали в будь-який мирний процес.
2. На цьому мирному процесі обіцяти яку завгодно підтримку або гарантії.
3. Після чого задкувати і тягнути резину, по-суті не роблячи нічого.
4. Як тільки мирний процес зривається - повторити все знову.
22.08.2025 13:13 Відповісти
 
 