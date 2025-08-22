Територіальні поступки - це пастка, в яку Путін хоче нас завести, - Каллас

Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла від спроб тиску на Україну щодо відмови від частини територій на користь Росії під час можливих мирних домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в інтерв’ю програмі BBC Today.

Вона наголосила, що дозвіл Росії зберегти українські території – це "пастка, в яку Путін хоче нас заманити".

Каллас підкреслила важливість надійних гарантій безпеки для України. Водночас вона визнала, що наразі немає конкретних кроків зі створення дієвої сили стримування.

"Найсильніша гарантія безпеки - це сильна армія України", - зазначила Каллас, додавши, що гарантії мають бути "не лише на папері".

Нагадаємо, європейські лідери прагнуть поставити Київ у сильнішу позицію перед можливою зустріччю між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, вже близько 10 країн будуть готові відправити війська в Україну для гарантій безпеки.

