УКР
Новини Гарантії безпеки для України
331 8

Румунія готова надати свої бази для гарантій безпеки Україні, - прем’єр Боложан

Гарантії безпеки для України Румунія готова надати свої бази

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан вважає, що надання військових баз союзникам по НАТО може стати внеском Румунії у забезпечення підтримки в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Calea Europeana.

За його словами, Румунія не направлятиме війська до України, проте готова надати свої бази для потреб союзників, зокрема США.

"Усі ці місяці, як ви знаєте, коли в певний момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення миру в Україні, Румунія максимально чітко заявила щонайменше дві речі: "Ми не будемо надсилати війська, ми взагалі не будемо займатися можливим розміщенням військ на території України". Це був максимально чіткий пункт", - сказав він.

По-друге, сказав Боложан, враховуючи членство Румунії в НАТО, її військові базі досі використовуються союзниками по Альянсу.

"Сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання ... для нагляду за тим, що відбувається в Чорному морі, проводяться спільні військові навчання, і це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", - додав глава уряду.

У Міноборони Румунії додали, що країна братиме участь у всіх рішеннях союзників щодо гарантій безпеки для України, наголосивши, що "військова повітряна інфраструктура Румунії є опорним пунктом на східному фланзі Північноатлантичного альянсу для стримування та оборони"

Раніше повідомлялось, що європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розмістив американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки для України.

Автор: 

Румунія (1226) гарантії безпеки (191)
Правила форума Рада форумчан
Безпека України це безпека Румунії і в Бухаресті це луже добре розуміють.
22.08.2025 09:55 Відповісти
Безпека України це також безпека Вугорщина. Але як бачимо, Орбан повністю працює на рашистів і насрати що там думає його народ. Тому все залежить хто сьогодні при владі в тій чи іншій країні. Тому якщо якийсь політик щось пообіцяв то це ще нічого не гарантує.
22.08.2025 10:07 Відповісти
А как ваши базы помогут Украине в войне с ******?!
22.08.2025 09:56 Відповісти
Ніяк. Звичайні "5 копійок".
22.08.2025 10:02 Відповісти
Кожен "з'їзджає з базара" як може.
22.08.2025 10:00 Відповісти
Ага. Потім румини виберуть собі якогось ************* орбана і той скаже що все відміняється
22.08.2025 10:04 Відповісти
Друг познается в біде
22.08.2025 10:33 Відповісти
це буде безпека кордонів НАТО, а не України, ні про що
22.08.2025 10:34 Відповісти
 
 