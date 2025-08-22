Румунія готова надати свої бази для гарантій безпеки Україні, - прем’єр Боложан

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан вважає, що надання військових баз союзникам по НАТО може стати внеском Румунії у забезпечення підтримки в Україні.

За його словами, Румунія не направлятиме війська до України, проте готова надати свої бази для потреб союзників, зокрема США.

"Усі ці місяці, як ви знаєте, коли в певний момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення миру в Україні, Румунія максимально чітко заявила щонайменше дві речі: "Ми не будемо надсилати війська, ми взагалі не будемо займатися можливим розміщенням військ на території України". Це був максимально чіткий пункт", - сказав він.

По-друге, сказав Боложан, враховуючи членство Румунії в НАТО, її військові базі досі використовуються союзниками по Альянсу.

"Сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання ... для нагляду за тим, що відбувається в Чорному морі, проводяться спільні військові навчання, і це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", - додав глава уряду.

У Міноборони Румунії додали, що країна братиме участь у всіх рішеннях союзників щодо гарантій безпеки для України, наголосивши, що "військова повітряна інфраструктура Румунії є опорним пунктом на східному фланзі Північноатлантичного альянсу для стримування та оборони"

Раніше повідомлялось, що європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розмістив американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки для України.

