Трампа закликали розмістити винищувачі в Румунії, - Times

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розмістив американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Times.

"Вищі військові керівники Європи обговорюють розміщення американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії", - пише видання.

Це питання обговорювалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Дена Кейна з воєначальниками Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії.

Зараз НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази "Міхай Когелничану" в Румунії, яка була центром базування американських військ під час війни в Іраку і є найбільш ймовірним місцем розміщення американських літаків.

"В рамках "Коаліції бажаючих" Лондон запропонував розмістити винищувачі Typhoon на заході України і 3-5 тисяч військовослужбовців для навчання української армії. Свої війська також можуть відправити Франція, Канада і Австралія", - пише Times.

Нагадаємо, європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, - президент Дан