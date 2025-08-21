УКР
Гарантії безпеки для України
Трампа закликали розмістити винищувачі в Румунії, - Times

База американських винищувачів у Румунія

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розмістив американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Times.

"Вищі військові керівники Європи обговорюють розміщення американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії", - пише видання.

Це питання обговорювалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Дена Кейна з воєначальниками Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії.

Зараз НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази "Міхай Когелничану" в Румунії, яка була центром базування американських військ під час війни в Іраку і є найбільш ймовірним місцем розміщення американських літаків.

"В рамках "Коаліції бажаючих" Лондон запропонував розмістити винищувачі Typhoon на заході України і 3-5 тисяч військовослужбовців для навчання української армії. Свої війська також можуть відправити Франція, Канада і Австралія", - пише Times.

Нагадаємо, європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, - президент Дан

НАТО (6719) Румунія (1225) літак (3004)
Винищувачі в Румунії для безпеки України? Прикольно...А до чого тут Україна?
показати весь коментар
21.08.2025 08:05 Відповісти
А до того, що Україна межує з Румунією...
показати весь коментар
21.08.2025 08:58 Відповісти
за однієї умови- пілоти українські!
показати весь коментар
21.08.2025 08:20 Відповісти
Це вже занадто багато для отримання Нобелівської премії миру. На думку рудої мавпи, цілком достатньо побрехеньок.
показати весь коментар
21.08.2025 08:28 Відповісти
Країнам НАТО потрібно усвідомити що переважна більшість технічних переваг США сьогодні створена за рахунок наукових розробок европейського походження. Памятаю як років 20 тому назад знайти і підготувати математика в Америці коштувало США 600 000 доларів і вони відмовились від ряду програм пошуку і розвитку талановитих дітей. Навіщо витрачати гроші платників податків якщо можна купити відразу готового за середню американську зарплату і надання права на проживання в США громадянам з бідніших країн? Як ви думаєте що станеться коли таланти перестануть їхати на заробітки в США бо отримають роботу в Європі і можливість займатися ********* розробками? Переважна більшість американських вчених сьогодні це емігранти. А якщо вони вирішать повернутися, бо Трамп, Венс і решта недоумків, які ненавидять вільнодумних вчених і намагаються всіляко їх принижувати, відбирати академічні свободи та фінансування в університетів, то вже завтра можуть виникнути проблеми які США дуже важко, а іноді неможливо, буде вирішувати. До Китаю вчені не поїдуть скільки б Китай їм не платив. Всі мої знайомі які працювали в Китаї не могли дочекатися кінця контракту щоб покинути комуністичну клоаку і ніколи більше туди не повертатися.
показати весь коментар
21.08.2025 08:43 Відповісти
Набагато більше було би користі.якби ЄС ДРУЖНЬО.ПІСЛАЛИ ЦЬОГО РАШИСТСЬКОГО ПРИХВОСТНЯ НАКУЙ....
показати весь коментар
21.08.2025 08:57 Відповісти
 
 