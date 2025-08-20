Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, - президент Дан

Румунія має намір сприяти забезпеченню надійних гарантій безпеки для України, які будуть реалізовані завдяки тісній співпраці між Європою та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Так, президент Румунії Дан зазначив, що на відеоконференції "Коаліції охочих" і Європейської ради було розглянуто результати важливих переговорів у Вашингтоні щодо безпеки України.

Він зауважив, що Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, які будуть реалізовані завдяки тісній співпраці між Європою та США - це інвестиція в безпеку Європи, а не лише України.

За його словами, мирна Україна також зміцнює безпеку Румунії та вигідна їхньому сусіду - Молдові.

Також читайте: Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в межах гарантій безпеки, - Bloomberg

Також румунський президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа в мирній угоді щодо України є необхідною, а роль Європи - так само критично важлива.

"Трансатлантична координація залишається нашим найсильнішим козирем для стримування російської агресії. Росія повинна припинити вбивати мирних жителів, якщо вона серйозно налаштована на мир", - наголосив він.

Дан зауважив, що санкції проти РФ мають залишатися чинними та посилюватися, допоки не буде досягнуто миру.

"Ми повинні забезпечити негайне повернення всіх викрадених українських дітей - Румунія й надалі підтримуватиме ці зусилля", - додав він.

Також читайте: Президент Румунії Дан анонсував візит в Україну та закликав до справедливої мирної угоди