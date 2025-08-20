УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, - президент Дан

Румунія має намір сприяти забезпеченню надійних гарантій безпеки для України, які будуть реалізовані завдяки тісній співпраці між Європою та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Так, президент Румунії Дан зазначив, що на відеоконференції "Коаліції охочих" і Європейської ради було розглянуто результати важливих переговорів у Вашингтоні щодо безпеки України.

Він зауважив, що Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, які будуть реалізовані завдяки тісній співпраці між Європою та США - це інвестиція в безпеку Європи, а не лише України.

За його словами, мирна Україна також зміцнює безпеку Румунії та вигідна їхньому сусіду - Молдові.

Також румунський президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа в мирній угоді щодо України є необхідною, а роль Європи - так само критично важлива.

"Трансатлантична координація залишається нашим найсильнішим козирем для стримування російської агресії. Росія повинна припинити вбивати мирних жителів, якщо вона серйозно налаштована на мир", - наголосив він.

Дан зауважив, що санкції проти РФ мають залишатися чинними та посилюватися, допоки не буде досягнуто миру.

"Ми повинні забезпечити негайне повернення всіх викрадених українських дітей - Румунія й надалі підтримуватиме ці зусилля", - додав він.

Хіба що ще одну батарею петріотів.
20.08.2025 09:26 Відповісти
Які ще можуть бути гарантії. Зеленський вже отримав 83.
20.08.2025 09:39 Відповісти
Румунії - подяка. З усіх країн-сусідок вона найпритомніша.
20.08.2025 10:36 Відповісти
Румуни розуміють, що тільки ЗСУ здатні вберегти Молдову від рашокупації тому й допомагають як можуть
20.08.2025 12:16 Відповісти
 
 