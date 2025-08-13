Президент Румунії Дан анонсував візит в Україну та закликав до справедливої мирної угоди

Президент Румунії Нікушор Дан невдовзі відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він поінформував, що провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

"Я виклав йому свою точку зору, що нам потрібен всебічний та тривалий мир в Україні, щоб припинити щоденні злочини Росії. Румунія підтримує зусилля президента Трампа щодо досягнення рішення. Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Мир має бути досягнутий з Україною за столом переговорів. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід і партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України. Безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи", - зауважив Дан.

Також читайте: Дан про передачу Румунією ще однієї системи Patriot для України: Наразі не обговорювалося

Також він додав, що прийняв запрошення Зеленського відвідати Київ цієї осені.