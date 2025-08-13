УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11490 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Румунії
362 4

Президент Румунії Дан анонсував візит в Україну та закликав до справедливої мирної угоди

Нікушор Дан про Україну та Румунію

Президент Румунії Нікушор Дан невдовзі відвідає Україну з офіційним візитом. 

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він поінформував, що провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

"Я виклав йому свою точку зору, що нам потрібен всебічний та тривалий мир в Україні, щоб припинити щоденні злочини Росії. Румунія підтримує зусилля президента Трампа щодо досягнення рішення. Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Мир має бути досягнутий з Україною за столом переговорів. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід і партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України. Безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи", - зауважив Дан.

Також читайте: Дан про передачу Румунією ще однієї системи Patriot для України: Наразі не обговорювалося

Також він додав, що прийняв запрошення Зеленського відвідати Київ цієї осені.

Автор: 

Румунія (1222) Дан Нікушор (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Foarte bine! Mulțumesc!
показати весь коментар
13.08.2025 07:49 Відповісти
як же, вони задовбали оцим "справедливий мир"!!!
хто це вигадав? литвин? подоляк?
ой, нє, перепрошую! звісно найдосвідченіший зе!гніда.
як, це звучить англійською?
показати весь коментар
13.08.2025 08:28 Відповісти
Ласкаво просимо,пан президент.
показати весь коментар
13.08.2025 08:29 Відповісти
Справедливий мир можливий виграшем у війні.
показати весь коментар
13.08.2025 09:40 Відповісти
 
 