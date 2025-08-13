Президент Румынии Дан анонсировал визит в Украину и призвал к справедливому мирному соглашению

Президент Румынии Никушор Дан вскоре посетит Украину с официальным визитом.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он проинформировал, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

"Я изложил ему свою точку зрения, что нам нужен всесторонний и длительный мир в Украине, чтобы прекратить ежедневные преступления России. Румыния поддерживает усилия президента Трампа по достижению решения. Соглашение должно быть справедливым, долговременным и устойчивым. Мир должен быть достигнут с Украиной за столом переговоров. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях по достижению справедливого мира для народа Украины. Безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы", - отметил Дан.

Также он добавил, что принял приглашение Зеленского посетить Киев этой осенью.