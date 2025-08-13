РУС
Президент Румынии Дан анонсировал визит в Украину и призвал к справедливому мирному соглашению

Никушор Дан об Украине и Румынии

Президент Румынии Никушор Дан вскоре посетит Украину с официальным визитом.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он проинформировал, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

"Я изложил ему свою точку зрения, что нам нужен всесторонний и длительный мир в Украине, чтобы прекратить ежедневные преступления России. Румыния поддерживает усилия президента Трампа по достижению решения. Соглашение должно быть справедливым, долговременным и устойчивым. Мир должен быть достигнут с Украиной за столом переговоров. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях по достижению справедливого мира для народа Украины. Безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы", - отметил Дан.

Также читайте: Дан о передаче Румынией еще одной системы Patriot для Украины: Пока не обсуждалось

Также он добавил, что принял приглашение Зеленского посетить Киев этой осенью.

Автор: 

Румыния (1141) Дан Никушор (14)


Foarte bine! Mulțumesc!
13.08.2025 07:49 Ответить
як же, вони задовбали оцим "справедливий мир"!!!
хто це вигадав? литвин? подоляк?
ой, нє, перепрошую! звісно найдосвідченіший зе!гніда.
як, це звучить англійською?
13.08.2025 08:28 Ответить
Ласкаво просимо,пан президент.
13.08.2025 08:29 Ответить
Справедливий мир можливий виграшем у війні.
13.08.2025 09:40 Ответить
А не нахлобученням на вуха лохторатів гарних слів. А виграш у війні це підняття рівня ВПК на голову, в т.ч. у Румунії. Але соросівсько-ротшильдівська мафія не про ВПК взагалі, вона про фінансові спекуляції, гей-паради і завоз мігрантів. Тому заклик президента Румунії не більше ніж консервація мізків лохторатів у лібера[цензуродиктаторській] віртуальній реальності.
13.08.2025 09:50 Ответить
 
 