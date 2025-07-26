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Новости Patriot для Украины
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Дан о передаче Румынией еще одной системы Patriot для Украины: Пока не обсуждалось

Никушор Дан

Румыния продолжит поддерживать Украину, в частности в военной сфере, однако вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался.

Об этом сказал президент Румынии Никушор Дан, пишет издание Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался",- заявил он.

Отмечается, что Румыния подписала соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов на семь новых систем противовоздушной обороны Patriot. Сейчас Бухарест получил четыре системы Patriot, одна из них была передана Украине в сентябре 2024 года. Следующие три системы ПВО будут поставлены Румынии с 2027 года.

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Автор: 

Румыния (1133) Patriot (348) Дан Никушор (12)


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Интересно что он выторговал у США за прошлую переданную установку. "Друзья" по-европейски.
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26.07.2025 01:36 Ответить
А куда спешить?
Это же Днепр бомбят всю ночь, а не Бухарест.
Надо посовещаться 50 дней, поторговаться 50 дней пособираться 50 дней ...а там, глядишь Путин уничтожит-таки этих украинцев вместе с Украиной и настанет мииииирррр...с выгодными русскими энергоносителями.
О том, что этот мир будет недолгим, они не думают. У них есть воины, достойные сравнения с украинцами?
ОТОЖ.
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26.07.2025 04:56 Ответить
Румуни за перший Петріот ледь не поплатилися на виборах президента. Проросійський кандидат праий міг перемогти. Казав що не можно було дарити ПетріотУкраїни. Зара був би ще б один Орбан
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26.07.2025 08:05 Ответить
 
 