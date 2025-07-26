Дан о передаче Румынией еще одной системы Patriot для Украины: Пока не обсуждалось

Румыния продолжит поддерживать Украину, в частности в военной сфере, однако вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался.

Об этом сказал президент Румынии Никушор Дан, пишет издание Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался",- заявил он.

Отмечается, что Румыния подписала соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов на семь новых систем противовоздушной обороны Patriot. Сейчас Бухарест получил четыре системы Patriot, одна из них была передана Украине в сентябре 2024 года. Следующие три системы ПВО будут поставлены Румынии с 2027 года.

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