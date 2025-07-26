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Новини Patriot для України
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Дан про передачу Румунією ще однієї системи Patriot для України: Наразі не обговорювалося

Нікушор Дан

Румунія продовжить підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, однак питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося.

Про це сказав президент Румунії Нікушор Дан, пише видання Digi24, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot наразі не обговорювалося",- заявив він.

Зазначається, що Румунія підписала угоду на суму понад 3,9 мільярда доларів на сім нових систем протиповітряної оборони Patriot. Наразі Бухарест отримав чотири системи Patriot, одну з них було передано Україні у вересні 2024 року. Наступні три системи ППО будуть поставлені Румунії з 2027 року.

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