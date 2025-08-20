Румыния сделает вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, - президент Дан
Румыния намерена способствовать обеспечению надежных гарантий безопасности для Украины, которые будут реализованы благодаря тесному сотрудничеству между Европой и США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.
Так, президент Румынии Дан отметил, что на видеоконференции "Коалиции желающих" и Европейского совета были рассмотрены результаты важных переговоров в Вашингтоне по безопасности Украины.
Он отметил, что Румыния сделает вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, которые будут реализованы благодаря тесному сотрудничеству между Европой и США - это инвестиция в безопасность Европы, а не только Украины.
По его словам, мирная Украина также укрепляет безопасность Румынии и выгодна их соседу - Молдове.
Также румынский президент отметил, что участие президента США Дональда Трампа в мирном соглашении по Украине является необходимым, а роль Европы - так же критически важна.
"Трансатлантическая координация остается нашим самым сильным козырем для сдерживания российской агрессии. Россия должна прекратить убивать мирных жителей, если она серьезно настроена на мир", - подчеркнул он.
Дан отметил, что санкции против РФ должны оставаться в силе и усиливаться, пока не будет достигнут мир.
"Мы должны обеспечить немедленное возвращение всех похищенных украинских детей - Румыния и в дальнейшем будет поддерживать эти усилия", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль