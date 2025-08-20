Румыния сделает вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, - президент Дан

Румыния намерена способствовать обеспечению надежных гарантий безопасности для Украины, которые будут реализованы благодаря тесному сотрудничеству между Европой и США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

Так, президент Румынии Дан отметил, что на видеоконференции "Коалиции желающих" и Европейского совета были рассмотрены результаты важных переговоров в Вашингтоне по безопасности Украины.

Он отметил, что Румыния сделает вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, которые будут реализованы благодаря тесному сотрудничеству между Европой и США - это инвестиция в безопасность Европы, а не только Украины.

По его словам, мирная Украина также укрепляет безопасность Румынии и выгодна их соседу - Молдове.

Также читайте: Около 10 стран готовы отправить в Украину войска в рамках гарантий безопасности, - Bloomberg

Также румынский президент отметил, что участие президента США Дональда Трампа в мирном соглашении по Украине является необходимым, а роль Европы - так же критически важна.

"Трансатлантическая координация остается нашим самым сильным козырем для сдерживания российской агрессии. Россия должна прекратить убивать мирных жителей, если она серьезно настроена на мир", - подчеркнул он.

Дан отметил, что санкции против РФ должны оставаться в силе и усиливаться, пока не будет достигнут мир.

"Мы должны обеспечить немедленное возвращение всех похищенных украинских детей - Румыния и в дальнейшем будет поддерживать эти усилия", - добавил он.

Также читайте: Президент Румынии Дан анонсировал визит в Украину и призвал к справедливому мирному соглашению