Трампа призвали разместить истребители в Румынии, - Times

Европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Times.

"Высшие военные руководители Европы обсуждают размещение американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России", - пишет издание.

Этот вопрос обсуждался на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна с военачальниками Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.

Сейчас НАТО осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы "Михай Когэлничану" в Румынии, которая была центром базирования американских войск во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местом размещения американских самолетов.

"В рамках "Коалиции желающих" Лондон предложил разместить истребители Typhoon на западе Украины и 3-5 тысяч военнослужащих для обучения украинской армии. Свои войска также могут отправить Франция, Канада и Австралия", - пишет Times.

Напомним, европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния сделает вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, - президент Дан