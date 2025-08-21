РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Трампа призвали разместить истребители в Румынии, - Times

База американских истребителей в Румынии

Европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Times.

"Высшие военные руководители Европы обсуждают размещение американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России", - пишет издание.

Этот вопрос обсуждался на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна с военачальниками Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.

Сейчас НАТО осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы "Михай Когэлничану" в Румынии, которая была центром базирования американских войск во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местом размещения американских самолетов.

"В рамках "Коалиции желающих" Лондон предложил разместить истребители Typhoon на западе Украины и 3-5 тысяч военнослужащих для обучения украинской армии. Свои войска также могут отправить Франция, Канада и Австралия", - пишет Times.

Напомним, европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния сделает вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, - президент Дан

НАТО (10256) Румыния (1144) самолет (3672)
Винищувачі в Румунії для безпеки України? Прикольно...А до чого тут Україна?
21.08.2025 08:05 Ответить
А до того, що Україна межує з Румунією...
21.08.2025 08:58 Ответить
за однієї умови- пілоти українські!
21.08.2025 08:20 Ответить
Це вже занадто багато для отримання Нобелівської премії миру. На думку рудої мавпи, цілком достатньо побрехеньок.
21.08.2025 08:28 Ответить
Країнам НАТО потрібно усвідомити що переважна більшість технічних переваг США сьогодні створена за рахунок наукових розробок европейського походження. Памятаю як років 20 тому назад знайти і підготувати математика в Америці коштувало США 600 000 доларів і вони відмовились від ряду програм пошуку і розвитку талановитих дітей. Навіщо витрачати гроші платників податків якщо можна купити відразу готового за середню американську зарплату і надання права на проживання в США громадянам з бідніших країн? Як ви думаєте що станеться коли таланти перестануть їхати на заробітки в США бо отримають роботу в Європі і можливість займатися ********* розробками? Переважна більшість американських вчених сьогодні це емігранти. А якщо вони вирішать повернутися, бо Трамп, Венс і решта недоумків, які ненавидять вільнодумних вчених і намагаються всіляко їх принижувати, відбирати академічні свободи та фінансування в університетів, то вже завтра можуть виникнути проблеми які США дуже важко, а іноді неможливо, буде вирішувати. До Китаю вчені не поїдуть скільки б Китай їм не платив. Всі мої знайомі які працювали в Китаї не могли дочекатися кінця контракту щоб покинути комуністичну клоаку і ніколи більше туди не повертатися.
21.08.2025 08:43 Ответить
Набагато більше було би користі.якби ЄС ДРУЖНЬО.ПІСЛАЛИ ЦЬОГО РАШИСТСЬКОГО ПРИХВОСТНЯ НАКУЙ....
21.08.2025 08:57 Ответить
 
 