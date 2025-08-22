Румыния готова предоставить свои базы для гарантий безопасности Украины, - премьер Боложан

Премьер-министр Румынии Илие Боложан считает, что предоставление военных баз союзникам по НАТО может стать вкладом Румынии в обеспечение поддержки в Украине.

По его словам, Румыния не будет направлять войска в Украину, однако готова предоставить свои базы для нужд союзников, в частности США.

"Все эти месяцы, как вы знаете, когда в определенный момент поднимался вопрос поддержки гарантий безопасности для достижения мира в Украине, Румыния максимально четко заявила по меньшей мере две вещи: "Мы не будем посылать войска, мы вообще не будем заниматься возможным размещением войск на территории Украины". Это был максимально четкий пункт", - сказал он.

Во-вторых, сказал Боложан, учитывая членство Румынии в НАТО, ее военные базы до сих пор используются союзниками по Альянсу.

"Сегодня из наших аэропортов осуществляется воздушное патрулирование... для надзора за тем, что происходит в Черном море, проводятся совместные военные учения, и это может быть, скажем так, вкладом Румынии в обеспечение поддержания прочного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", - добавил глава правительства.

В Минобороны Румынии добавили, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по гарантиям безопасности для Украины, подчеркнув, что "военная воздушная инфраструктура Румынии является опорным пунктом на восточном фланге Североатлантического альянса для сдерживания и обороны".

Ранее сообщалось, что европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.

