Румыния готова предоставить свои базы для гарантий безопасности Украины, - премьер Боложан

Гарантии безопасности для Украины Румыния готова предоставить свои базы

Премьер-министр Румынии Илие Боложан считает, что предоставление военных баз союзникам по НАТО может стать вкладом Румынии в обеспечение поддержки в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Calea Europeana.

По его словам, Румыния не будет направлять войска в Украину, однако готова предоставить свои базы для нужд союзников, в частности США.

"Все эти месяцы, как вы знаете, когда в определенный момент поднимался вопрос поддержки гарантий безопасности для достижения мира в Украине, Румыния максимально четко заявила по меньшей мере две вещи: "Мы не будем посылать войска, мы вообще не будем заниматься возможным размещением войск на территории Украины". Это был максимально четкий пункт", - сказал он.

Во-вторых, сказал Боложан, учитывая членство Румынии в НАТО, ее военные базы до сих пор используются союзниками по Альянсу.

Также читайте: Румыния внесет вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, - президент Дан

"Сегодня из наших аэропортов осуществляется воздушное патрулирование... для надзора за тем, что происходит в Черном море, проводятся совместные военные учения, и это может быть, скажем так, вкладом Румынии в обеспечение поддержания прочного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", - добавил глава правительства.

В Минобороны Румынии добавили, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по гарантиям безопасности для Украины, подчеркнув, что "военная воздушная инфраструктура Румынии является опорным пунктом на восточном фланге Североатлантического альянса для сдерживания и обороны".

Ранее сообщалось, что европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут "закрыть небо" Украины в рамках гарантий безопасности, - Reuters

Безпека України це безпека Румунії і в Бухаресті це луже добре розуміють.
22.08.2025 09:55 Ответить
Безпека України це також безпека Вугорщина. Але як бачимо, Орбан повністю працює на рашистів і насрати що там думає його народ. Тому все залежить хто сьогодні при владі в тій чи іншій країні. Тому якщо якийсь політик щось пообіцяв то це ще нічого не гарантує.
22.08.2025 10:07 Ответить
А как ваши базы помогут Украине в войне с ******?!
22.08.2025 09:56 Ответить
Ніяк. Звичайні "5 копійок".
22.08.2025 10:02 Ответить
Кожен "з'їзджає з базара" як може.
22.08.2025 10:00 Ответить
Ага. Потім румини виберуть собі якогось ************* орбана і той скаже що все відміняється
22.08.2025 10:04 Ответить
Друг познается в біде
22.08.2025 10:33 Ответить
це буде безпека кордонів НАТО, а не України, ні про що
22.08.2025 10:34 Ответить
І рибку з'їсти і...
22.08.2025 11:39 Ответить
 
 